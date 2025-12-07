Можно ли сажать елку во дворе: ответ удивит всех

Многие высаживают вечнозеленую красавицу во дворе. Для некоторых, елка возле дома становится заменой срезанной или искусственной во время новогодних праздников. Отметим, что, если вы планируете высаживать это дерево, нужно учитывать ряд нюансов.

Где во дворе можно сажать елку?

Прежде чем высаживать елку, нужно подобрать для нее правильное место. В частности, оно должно быть не близко к забору, пишет 24 Канал.

ДБН Б.2.2-12:2019 устанавливают, что расстояние от ствола дерева до забора не может быть менее 4 – 6 метров. Эта дистанция должна учитывать объем кроны. В случае с елкой, важно понимаете насколько "широкой" станет зеленая красавица. Ведь вы не должны мешать соседям.

Обратите внимание! Указанные нормы распространяются именно на смежные с соседями части земельного участка. Для других сторон, например со стороны улицы, это правило не распространяется.

Также не стоит высаживать елку возле дома. Как рассказала Суспильному кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии, экологии и агротехнологий Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого Виктория Осипенко, зеленая красавица может сильно повредить фундамент.

К тому же елка вырастает довольно высокая, поэтому:

важно учесть, что при падении елка может повредить провода, крышу;

также это дерево имеет разветвленное сильные корни, поэтому оно может повредить сооружения и другие растения.

Что еще важно знать тем, кто имеет земельный участок в Украине?