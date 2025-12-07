Чи можна садити ялинку у дворі: відповідь здивує всіх

Багато хто висаджує вічнозелену красуню у дворі. Для деяких, ялинка біля будинку стає заміною зрізаній чи штучній під час новорічних свят. Зауважимо, що, якщо ви плануєте висаджувати це дерево, потрібно враховувати низку нюансів.

Де у дворі можна садити ялинку?

Перш ніж висаджувати ялинку, потрібно підібрати для неї правильне місце. Зокрема, воно має бути не близько до паркану, пише 24 Канал.

Читайте також Ялиця чи смерека: які відрізнити дерева за ознаками, які знає не кожен

ДБН Б.2.2-12:2019 встановлюють, що відстань від стовбура дерева до паркану не може бути менш як 4 – 6 метрів. Ця дистанція має враховувати об'єм крони. У випадку з ялинкою, важливо розумієте наскільки "широкою" стане зелена красуня. Адже ви не маєте заважати сусідам.

Зверніть увагу! Вказані норми поширюються саме на суміжні з сусідами частини земельної ділянки. Для інших сторін, наприклад з боку вулиці, це правило не поширюється.

Також не варто висаджувати ялинку біля будинку. Як розповіла Суспільному кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології, екології та агротехнологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Вікторія Осипенко, зелена красуня може сильно пошкодити фундамент.

До того ж ялинка виростає доволі висока, тому:

важливо врахувати, що при падінні ялинка може пошкодити дроти, дах;

це дерево має розгалужене сильне коріння, тому воно може пошкодити споруди та інші рослини.

Що ще важливо знати тим, хто має земельну ділянку в Україні?