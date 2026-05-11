ФАО ухудшила прогноз урожая пшеницы: на рынок давят дефицит удобрений и засуха
11 мая, 15:33
ФАО ухудшила прогноз урожая пшеницы: на рынок давят дефицит удобрений и засуха

Василий Розтрепа
Основні тези
  • ФАО прогнозирует снижение мирового производства пшеницы в 2026 году до 817 миллионов тонн из-за роста стоимости энергоносителей, удобрений и неблагоприятной погоды.
  • В Украине прогноз урожая пшеницы остается стабильным, а в США и Канаде ожидается уменьшение производства из-за засухи.

Мировое производство пшеницы в 2026 году может сократиться по сравнению с прошлым сезоном. Аналитики ФАО предупреждают, что на урожайность давят дорогие энергоносители, удобрения и неблагоприятная погода в ряде стран.

ФАО ожидает снижения мирового урожая пшеницы

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН прогнозирует, что мировое производство пшеницы урожая 2026 года составит около 817 миллионов тонн, говорится в отчете ФАО. Это примерно на 2% меньше, чем в прошлом году, хотя показатель все еще превышает средний уровень последних пяти лет.

В ФАО объясняют ухудшение прогноза ростом стоимости энергоносителей и удобрений после закрытия Ормузского пролива. На фоне низких мировых цен на пшеницу это снижает прибыльность агропроизводителей и может привести к сокращению использования удобрений, что негативно повлияет на урожайность.

В Европейском Союзе погодные условия в целом остаются благоприятными, однако в центральных и восточных регионах уже формируется дефицит влаги. Из-за сокращения посевных площадей и возвращения урожайности к средним показателям после рекордного 2025 года производство пшеницы в ЕС может снизиться.

Для Украины прогноз стабильный, а кукуруза имеет лучшие перспективы

В Украине прогноз урожая пшеницы остается на уровне прошлого года. В ФАО ожидают, что лучшая урожайность благодаря благоприятным погодным условиям компенсирует сокращение площадей уборки.

Зато в США и Канаде прогнозируют уменьшение производства из-за сокращения посевов и проблем с засухой. В то же время Индия может получить рекордный урожай пшеницы благодаря максимальному расширению площадей под культурой.

Также урожаи выше среднего ожидают в Китае, Пакистане, Турции и Иране.

Аналитики отмечают, что ситуация с кукурузой выглядит оптимистичнее. В Бразилии производство может превысить средний уровень благодаря хорошей погоде и стабильному экспортному спросу. В Аргентине допускают рекордный урожай из-за увеличения посевных площадей и количества осадков, а в Южной Африке производство может достичь 17,5 миллиона тонн – уровня рекордного 2017 года.

По состоянию на 11 мая 2026 года, закупочные цены на пшеницу в Украине демонстрируют стабильность с незначительными колебаниями в зависимости от региона и класса зерна. На внутреннем рынке средняя цена на пшеницу составляет примерно 10 909 гривен за тонну. Подробнее по классам:

  • Пшеница 2 класса: 11 000 гривен за тонну;
  • Пшеница 3 класса: 10 700 – 11 000 гривен за тонну;
  • Пшеница 4 класса (фуражная): 10 540 гривен за тонну.

Украина резко нарастила перевозки зерна по железной дороге: какие объемы в 2026 году?

Несмотря на прогнозируемую стабильность украинского рынка зерна все же сильно изменился способ его транспортировки на внешние рынки.

  • За первые четыре месяца 2026 года Украина транспортировала более 11,4 миллиона тонн зерновых грузов по железной дороге, что на 13,1% больше, чем в 2025 году.

  • В апреле по железной дороге перевезено 2,95 миллиона тонн зерна, из которых 92% направлено в морские порты.

Эксперты рынка отмечают, что портовая логистика все равно продолжает играть определяющую роль для стабильного экспорта украинской агропродукции.

