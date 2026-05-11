ФАО ухудшила прогноз урожая пшеницы: на рынок давят дефицит удобрений и засуха

Мировое производство пшеницы в 2026 году может сократиться по сравнению с прошлым сезоном. Аналитики ФАО предупреждают, что на урожайность давят дорогие энергоносители, удобрения и неблагоприятная погода в ряде стран.

ФАО ожидает снижения мирового урожая пшеницы

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН прогнозирует, что мировое производство пшеницы урожая 2026 года составит около 817 миллионов тонн, говорится в отчете ФАО. Это примерно на 2% меньше, чем в прошлом году, хотя показатель все еще превышает средний уровень последних пяти лет.

В ФАО объясняют ухудшение прогноза ростом стоимости энергоносителей и удобрений после закрытия Ормузского пролива. На фоне низких мировых цен на пшеницу это снижает прибыльность агропроизводителей и может привести к сокращению использования удобрений, что негативно повлияет на урожайность.

В Европейском Союзе погодные условия в целом остаются благоприятными, однако в центральных и восточных регионах уже формируется дефицит влаги. Из-за сокращения посевных площадей и возвращения урожайности к средним показателям после рекордного 2025 года производство пшеницы в ЕС может снизиться.

Для Украины прогноз стабильный, а кукуруза имеет лучшие перспективы

В Украине прогноз урожая пшеницы остается на уровне прошлого года. В ФАО ожидают, что лучшая урожайность благодаря благоприятным погодным условиям компенсирует сокращение площадей уборки.

Зато в США и Канаде прогнозируют уменьшение производства из-за сокращения посевов и проблем с засухой. В то же время Индия может получить рекордный урожай пшеницы благодаря максимальному расширению площадей под культурой.

Также урожаи выше среднего ожидают в Китае, Пакистане, Турции и Иране.

Аналитики отмечают, что ситуация с кукурузой выглядит оптимистичнее. В Бразилии производство может превысить средний уровень благодаря хорошей погоде и стабильному экспортному спросу. В Аргентине допускают рекордный урожай из-за увеличения посевных площадей и количества осадков, а в Южной Африке производство может достичь 17,5 миллиона тонн – уровня рекордного 2017 года.

По состоянию на 11 мая 2026 года, закупочные цены на пшеницу в Украине демонстрируют стабильность с незначительными колебаниями в зависимости от региона и класса зерна. На внутреннем рынке средняя цена на пшеницу составляет примерно 10 909 гривен за тонну. Подробнее по классам:

Пшеница 2 класса: 11 000 гривен за тонну;

Пшеница 3 класса: 10 700 – 11 000 гривен за тонну;

Пшеница 4 класса (фуражная): 10 540 гривен за тонну.

Украина резко нарастила перевозки зерна по железной дороге: какие объемы в 2026 году?

Несмотря на прогнозируемую стабильность украинского рынка зерна все же сильно изменился способ его транспортировки на внешние рынки.

За первые четыре месяца 2026 года Украина транспортировала более 11,4 миллиона тонн зерновых грузов по железной дороге, что на 13,1% больше, чем в 2025 году.

В апреле по железной дороге перевезено 2,95 миллиона тонн зерна, из которых 92% направлено в морские порты.

Эксперты рынка отмечают, что портовая логистика все равно продолжает играть определяющую роль для стабильного экспорта украинской агропродукции.