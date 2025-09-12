В Украине на сельскохозяйственных землях кроме однолетних культур также высаживают сады. Однако не все знают, можно ли это делать по закону.

В каких случаях можно посадить сад на сельхозземле?

Юрист Артем Рипенко в комментарии 24 Канала рассказал, что сажать сады на сельхозземлях в целом можно. По его словам, можно делать многое, но дьявол кроется в деталях.

Артем Рипенко Адвокат, Партнер, руководитель судебно-экспертной и земельно-правовой практики Юридической компании "Де-Юре" Если спросить искусственный интеллект, то ответ однозначен и категоричен: "да, можно" ведь такая деятельность происходит в пределах целевого назначения земельного участка сельскохозяйственного назначения в соответствии с Земельным кодексом Украины (хотя ст. 35 ЗК предусматривает земли для ведения садоводства как земли с отличным правовым режимом, однако фруктовый сад можно высаживать и на других участках в пределах категории "земли сельскохозяйственного назначения"). Но "дьявол" здесь в том, что для того, чтобы такая деятельность была законной надо учесть еще кое-что.

Обратите внимание! Поскольку в соответствии со статьей 22 Земельного кодекса к землям сельскохозяйственного назначения относятся, в частности, сельскохозяйственные угодья (пашня, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища и залежи), пашня как вид угодий не должна использоваться для посадки фруктового сада.

Юрист отмечает, что сведения о составе угодий земельного участка содержатся в Государственном земельном кадастре и документации по вопросам землеустройства относительно участка. Кроме того, состав угодий влияет на нормативную денежную оценку земельного участка, а так – на размер налога на землю.

Изменить состав угодий можно по соответствующему проекту землеустройства, который разрабатывается специалистами в области землеустройства в соответствии с Законом "О землеустройстве" и утверждается заказчиком, после этого, надо внести соответствующие данные в земельный кадастр,

– говорит Артем Рипенко.

Интересно! Гипотетически, общину даже могут привлечь к административной ответственности за отклонение от проектов землеустройства при посадке многолетних насаждений на пашне, хотя такая практика и не является массовой. Поэтому, по словам специалиста, все надо делать по закону и тогда никаких вопросов не возникнет.

