Какие случаи встречаются при заключении договоров аренды?

Юрист Любовь Полишкевич в комментарии 24 Канала рассказала, что обязательные, или так называемые существенные условия договора аренды земли, определяются статьей 15 Закона Украины "Об аренде земли". Отсутствие любого из существенных условий в договоре является основанием для признания такого договора недействительным, в результате чего арендатору придется вернуть земельный участок арендодателю.

Любовь Полишкевич Управляющий партнер Юридической фирмы "Результат", руководитель практики земельного права и недвижимости Сегодня случаев, когда в договоре аренды земли пропущено одно или несколько существенных условий, случается крайне мало. Это объясняется тем, что государственный регистратор, осуществляя регистрацию производного от права собственности права, тщательно проверяет их наличие, а также обычно переносит сведения из договора в соответствующие информационные поля реестра. Однако до сих пор бывают случаи, когда что-то идет не по плану.

Обратите внимание! Юрист отмечает, что она несколько лет назад имела ситуацию, когда агрокомпания заключила несколько дополнительных соглашений к договорам аренды земли, которыми изложила пункт об арендной плате в новой редакции. Однако, по ее словам, этот пункт ограничивался только определением размера арендной платы и не содержал других обязательных условий. В результате – судебные споры, инициированные и профинансированные конкурентом, признание договоров недействительными и уменьшение земельного банка на десяток-другой гектаров.

Без чего договор аренды земли по сути не является договором?

Любовь Полишкевич говорит, что для земель любой формы собственности, целевого назначения и состава угодий существенными условиями договора являются:

объект аренды (кадастровый номер, местоположение и размер земельного участка);

(кадастровый номер, местоположение и размер земельного участка); дата заключения и срок действия договора аренды;

аренды; арендная плата с указанием ее размера, индексации, способа и условий расчетов, сроков, порядка внесения и пересмотра, а также ответственности за ее неуплату.

Какие еще условия могут указываться по согласию сторон в договоре аренды земли?

В случае, если договором аренды земли предусмотрено осуществление мероприятий, направленных на охрану и улучшение объекта аренды, к нему прилагается соглашение о возмещении арендатору расходов на такие мероприятия.

Договор аренды может предусматривать предоставление в аренду нескольких земельных участков, находящихся в собственности или в пользовании на праве эмфитевзиса одного арендодателя (а относительно земель государственной и коммунальной собственности – земельных участков, находящихся в распоряжении одного органа исполнительной власти или органа местного самоуправления),

– говорит Любовь Полишкевич.

В случае заключения договора аренды (субаренды) в порядке обмена правами пользования земельными участками сельскохозяйственного назначения, расположенными в массиве земель сельскохозяйственного назначения, в таком договоре указывается договор, вместо которого он заключен.

Важно! Договор аренды земельного участка под полезащитной лесной полосой должен также содержать условия по содержанию и сохранению таких полос и обеспечению выполнения ими функций агролесотехнической мелиорации.

Какие обязательные условия при аренде водного объекта?

Относительно земельных участков под водными объектами (например, озерами или прудами), то среди обязательных условий договора есть также:

размер арендной платы за водный объект;

за водный объект; объем и площадь водного объекта (водного пространства), в том числе рыбохозяйственного технологического водоема;

(водного пространства), в том числе рыбохозяйственного технологического водоема; перечень гидротехнических сооружений, линейных сооружений, мостовых переходов , а также других объектов инфраструктуры, расположенных на земельном участке (при наличии), их характеристики и состояние;

, а также других объектов инфраструктуры, расположенных на земельном участке (при наличии), их характеристики и состояние; обязательства арендатора по осуществлению мероприятий по охране и улучшению экологического состояния водного объекта, эксплуатации водохранилищ и прудов в соответствии с установленными в установленном порядке режимов работы, а также необходимость оформления права пользования гидротехническими сооружениями и права специального водопользования.

Неотъемлемой составляющей договора аренды земли в комплексе с расположенным на ней водным объектом является паспорт водного объекта,

– отмечает юрист.

Помните! Готовьте Ваши договоры максимально внимательно, отсутствие хотя бы одного существенного условия (кадастровый номер, размер и срок аренды, арендная плата) делает договор "бумажкой", а не защитой интересов сторон. Для любого бизнеса это означает риск потерять землю и деньги, даже если все честно договаривались.

