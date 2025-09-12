Які випадки трапляються під час укладання договорів оренди?

Юристка Любов Полішкевич у коментарі 24 Каналу розповіла, що обов'язкові, або так звані істотні умови договору оренди землі, визначаються статтею 15 Закону України "Про оренду землі". Відсутність будь-якої з істотних умов у договорі є підставою для визнання такого договору недійсним, у результаті чого орендарю доведеться повернути земельну ділянку орендодавцю.

Любов Полішкевич Керуюча партнерка Юридичної фірми "Результат", керівниця практики земельного права та нерухомості Сьогодні випадків, коли в договорі оренди землі пропущено одну чи кілька істотних умов, трапляється вкрай мало. Це пояснюється тим, що державний реєстратор, здійснюючи реєстрацію похідного від права власності права, ретельно перевіряє їх наявність, а також зазвичай переносить відомості з договору до відповідних інформаційних полів реєстру. Проте й досі бувають випадки, коли щось іде не за планом.

Зверніть увагу! Юристка зазначає, що вона кілька років тому мала ситуацію, коли агрокомпанія уклала кілька додаткових угод до договорів оренди землі, якими виклала пункт про орендну плату в новій редакції. Проте, за її словами, цей пункт обмежувався лише визначенням розміру орендної плати й не містив інших обов'язкових умов. У результаті – судові спори, ініційовані та профінансовані конкурентом, визнання договорів недійсними й зменшення земельного банку на десяток-другий гектарів.

Без чого договір оренди землі по суті не є договором?

Любов Полішкевич говорить, що для земель будь-якої форми власності, цільового призначення та складу угідь істотними умовами договору є:

об'єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки);

дата укладення та строк дії договору оренди;

оренди; орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків, порядку внесення та перегляду, а також відповідальності за її несплату.

Які ще умови можуть зазначатися за згодою сторін у договорі оренди землі?

У разі, якщо договором оренди землі передбачено здійснення заходів, спрямованих на охорону та поліпшення об'єкта оренди, до нього додається угода щодо відшкодування орендарю витрат на такі заходи.

Договір оренди може передбачати надання в оренду кількох земельних ділянок, що перебувають у власності або у користуванні на праві емфітевзису одного орендодавця (а щодо земель державної та комунальної власності – земельних ділянок, що перебувають у розпорядженні одного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування),

– говорить Любов Полішкевич.

У разі укладення договору оренди (суборенди) в порядку обміну правами користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення, розташованими в масиві земель сільськогосподарського призначення, у такому договорі зазначається договір, замість якого його укладено.

Важливо! Договір оренди земельної ділянки під полезахисною лісовою смугою має також містити умови щодо утримання та збереження таких смуг і забезпечення виконання ними функцій агролісотехнічної меліорації.

Які обов'язкові умови під час оренди водного об'єкта?

Щодо земельних ділянок під водними об'єктами (наприклад, озерами чи ставками), то серед обов'язкових умов договору є також:

розмір орендної плати за водний об'єкт;

за водний об'єкт; об'єм та площа водного об'єкта (водного простору), у тому числі рибогосподарської технологічної водойми;

(водного простору), у тому числі рибогосподарської технологічної водойми; перелік гідротехнічних споруд, лінійних споруд, мостових переходів , а також інших об'єктів інфраструктури, розташованих на земельній ділянці (за наявності), їх характеристики та стан;

, а також інших об'єктів інфраструктури, розташованих на земельній ділянці (за наявності), їх характеристики та стан; зобов'язання орендаря щодо здійснення заходів з охорони та поліпшення екологічного стану водного об'єкта, експлуатації водосховищ і ставків відповідно до встановлених у встановленому порядку режимів роботи, а також необхідність оформлення права користування гідротехнічними спорудами та права спеціального водокористування.

Невід'ємною складовою договору оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об'єктом є паспорт водного об'єкта,

– зазначає юристка.

Пам'ятайте! Готуйте Ваші договори максимально уважно, відсутність хоча б однієї істотної умови (кадастровий номер, розмір та строк оренди, орендна плата) робить договір "папірцем", а не захистом інтересів сторін. Для будь-якого бізнесу це означає ризик втратити землю і гроші, навіть якщо всі чесно домовлялися.

