От Киева до Николаева: какие города и области лидируют в агросекторе
- За первые полгода 2025 года агрокомпании в Украине заработали 118 миллиардов гривен, а лидером среди компаний является Винницкая птицефабрика.
- Зато Киев является лидером по количеству зарегистрированных агрокомпаний, а Винницкая область – по количеству ФЛП.
В агросфере наблюдается увеличение новых ФОПов – более чем на 50%. Лидирует по количеству зарегистрированных агрокомпаний Киев, а по ФЛП – Винницкая область. Интересно, что самые низкие показатели имеет по развитию агробизнеса – на западе страны.
Сколько агрокомпаний и ФЛП появилось в Украине?
Известно, что только за первые полгода 2025 года агрокомпании заработали вместе 118 миллиардов гривен, согласно аналитике YouControl.Market, передает 24 Канал.
В 10 крупнейших агрокомпаний входят преимущественно производители курятины и зернотрейдеры, а лидером является Винницкая птицефабрика с доходом почти 27 миллиардов гривен.
- За первый год полномасштабной войны количество новых агрокомпаний сократилось наполовину, а регистрация ФЛП упала на 12%.
- Зато в 2023 году было уже зарегистрировано 2 тысячи компаний и 4,3 тысячи ФЛП, а это почти довоенные объемы открытия бизнеса.
- 2024 принес также изменения – если число вновь созданных компаний не изменилось практически против предыдущего года, то среди физических лиц-предпринимателей произошел бум – почти 6 тысяч ФЛП.
- А вот в 2025 году, за период январь – март, было создано почти 500 компаний. Зато в первом квартале было зарегистрировано 1 тысячи новых агро-ФЛП, а во втором – 1,4 тысячи.
В какой области больше всего аграрных компаний?
- Если говорить о географии агробизнеса, то лидером по зарегистрированным компаниям является Киев – почти 12 тысяч агрокомпаний.
- Второе место – Николаевская область, где почти 7 тысяч компаний зарегистрировано,
- Третье место – Одесская область (почти 6 тысяч компаний),
- Четвертое место – 5,6 тысяч компаний на Днепропетровщине,
- Пятерку замыкает Киевская область с 5,1 тысячи компаний.
В топ-10 регионов входят также Харьковская, Кировоградская, Львовская, Запорожская и Винницкая области – в них было зарегистрировано от 3 до 4,2 тысячи аграрных предприятий.
Заметьте! Зато самые низкие показатели – в Черновицкой области и Закарпатской (974 и 942 компании). Мало агропредприятий было зарегистрировано на Волыни, Ровенской и Ивано-Франковской областях.