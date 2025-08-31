В агросфере наблюдается увеличение новых ФОПов – более чем на 50%. Лидирует по количеству зарегистрированных агрокомпаний Киев, а по ФЛП – Винницкая область. Интересно, что самые низкие показатели имеет по развитию агробизнеса – на западе страны.

Сколько агрокомпаний и ФЛП появилось в Украине?

Известно, что только за первые полгода 2025 года агрокомпании заработали вместе 118 миллиардов гривен, согласно аналитике YouControl.Market, передает 24 Канал.

В 10 крупнейших агрокомпаний входят преимущественно производители курятины и зернотрейдеры, а лидером является Винницкая птицефабрика с доходом почти 27 миллиардов гривен.

За первый год полномасштабной войны количество новых агрокомпаний сократилось наполовину, а регистрация ФЛП упала на 12%.

Зато в 2023 году было уже зарегистрировано 2 тысячи компаний и 4,3 тысячи ФЛП, а это почти довоенные объемы открытия бизнеса.

2024 принес также изменения – если число вновь созданных компаний не изменилось практически против предыдущего года, то среди физических лиц-предпринимателей произошел бум – почти 6 тысяч ФЛП.

А вот в 2025 году, за период январь – март, было создано почти 500 компаний. Зато в первом квартале было зарегистрировано 1 тысячи новых агро-ФЛП, а во втором – 1,4 тысячи.

В какой области больше всего аграрных компаний?

Если говорить о географии агробизнеса, то лидером по зарегистрированным компаниям является Киев – почти 12 тысяч агрокомпаний.

Второе место – Николаевская область, где почти 7 тысяч компаний зарегистрировано,

Третье место – Одесская область (почти 6 тысяч компаний),

Четвертое место – 5,6 тысяч компаний на Днепропетровщине,

Пятерку замыкает Киевская область с 5,1 тысячи компаний.

В топ-10 регионов входят также Харьковская, Кировоградская, Львовская, Запорожская и Винницкая области – в них было зарегистрировано от 3 до 4,2 тысячи аграрных предприятий.

Заметьте! Зато самые низкие показатели – в Черновицкой области и Закарпатской (974 и 942 компании). Мало агропредприятий было зарегистрировано на Волыни, Ровенской и Ивано-Франковской областях.