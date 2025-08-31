В агросфері спостерігається збільшення нових ФОПів – на понад 50%. Лідерує за кількістю зареєстрованих агрокомпаній Київ, а щодо ФОП – Вінницька область. Цікаво, що найнижчі показники має щодо розвитку агробізнесу – на заході країни.

Скільки агрокомпаній та ФОПів з'явилося в Україні?

Відомо, що лише за перші пів року 2025 року агрокомпанії заробили разом 118 мільярдів гривень, відповідно до аналітики YouControl.Market, передає 24 Канал.

До 10 найбільших агрокомпаній входять переважно виробники курятини та зернотрейдери, а лідером є Вінницька птахофабрика з доходом майже 27 мільярдів гривень.

За перший рік повномасштабної війни кількість нових агрокомпаній скоротилася наполовину, а реєстрація ФОПів впала на 12%.

Натомість у 2023 році було вже зареєстровано 2 тисячі компаній та 4,3 тисячі ФОПів, а це майже довоєнні обсяги відкриття бізнесу.

2024 рік приніс також зміни – якщо число новостворених компаній не змінилося практично проти попереднього року, то серед фізичних осіб-підприємців відбувся бум – майже 6 тисяч ФОПів.

А от у 2025 році, за період січень – березень, було створено майже 500 компаній. Натомість у першому кварталі було зареєстровано 1 тисячі нових агро-ФОП, а у другому – 1,4 тисячі.

У якій області найбільше аграрних компаній?

Якщо говорити про географію агробізнесу, то лідером щодо зареєстрованих компаній є Київ – майже 12 тисяч агрокомпаній.

Друге місце – Миколаївська область, де майже 7 тисяч компаній зареєстровано,

Третє місце – Одеська область (майже 6 тисяч компаній),

Четверте місце – 5,6 тисячі компаній на Дніпропетровщині,

П'ятірку замикає Київська область з 5,1 тисячі компаній.

До топ-10 регіонів входять також Харківська, Кіровоградська, Львівська, Запорізька та Вінницька області – у них було зареєстровано від 3 до 4,2 тисячі аграрних підприємств.

Зауважте! Натомість найнижчі показники – у Чернівецькій області та Закарпатській (974 та 942 компанії). Мало агропідприємств було зареєстровано на Волині, Рівненщині та Івано-Франківщині.