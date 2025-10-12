Наличие форели в реках и водоемах свидетельствует о том, что вода в таких местах является чистой. В соответствии с этим, форель водится в Украине именно в карпатских реках, ведь она там преимущественно прозрачная.

Где в Украине водится форель?

Ручьевая форель характеризуется осенним нерестом и водится в такой период в основном в холодных и прозрачных горных реках, передает 24 Канал со ссылкой на Закарпатский рыбоохранный патруль.

Таким образом, самые известные места ее распространения в Украине есть именно карпатские реки, например Прут и Черемош. Кроме того, в таких реках, как Теребля, Тиса, Днестр, Тересва и тому подобное.

Встретить форель можно также в водопаде возле села Шешоры, на реке Дземброня и в водопаде Сучавский Гук. Однако стоит добавить, что в заповедных зонах и вблизи водопадов рыбалка строго запрещена.

Гарантированный улов также будет в частных хозяйствах возле Яремчи и Славского. Там можно заплатить за вход, арендовать снаряжение и получить советы от местных рыбаков.

У Львовском рыбоохранном патруле добавляют, что поймать форель в водоеме, температура которой достигает более 20 градусов, нельзя. Кроме того, когда взять форель руками, то рыба получит ожоги и серьезный шок из-за того, что для форели температура тела человека слишком высока.

Интересно, что поймать форель дважды на одном и том же месте почти невозможно. Поэтому нужно для рыбалки идти вверх по реке или ручейку.

Напоминаем, что с 10 октября 2025 года до 1 марта 2026 года в горных реках Закарпатской области продлится нерест ручьевой форели. То есть в этот период запрещается полный запрет на вылов редкой рыбы. Кроме штрафа правонарушитель может заплатить еще и 7 225 гривен за каждую незаконно выловленную форель, как ущерб причиненный рыбному хозяйству.

