Где водится в мире красная рыба?

Название "красная рыба" охватывает несколько разновидностей рыбы, например лососевые (это лосось, форель, семга и т.д.) и осетровые, передает 24 Канал.

Читайте также Где в Украине водится щука: как поймать лучшую рыбу

Известно, что лосось, форель и семга населяют преимущественно северные воды Атлантического и Тихого океанов, в частности это касается Европы, Сибири, северных регионов Африки и Северной Америки.

Лососевые могут жить как морской воде, так и пресной. Например, лосось атлантический водится в основном в Белом и Баренцевом морях.

А форель речная встречается в Европе, Северной Азии и Северной Америке. В список еще добавляется Австралия и Новая Зеландия, где форель уже вытесняет местные виды рыб.

Зато естественный ареал осетровых – это реки, озера и прибрежные морские участки в северном полушарии, то есть в Евразии и Северной Америке.

Есть ли красная рыба в Украине?

Заметьте, что красная рыба преимущественно водится в горных реках Карпат, среди которых лосось дунайский. А по форели, то согласно данным Львовского рыбоохранного патруля, в Украине встречаются 3 разновидности – озерная, ручьевая и радужная.

Ловить форель в Карпатах можно в таких реках: