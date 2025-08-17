Де водиться у світі червона риба?
Назва "червона риба" охоплює декілька різновидів риби, як-от лососеві (це лосось, форель, сьомга тощо) й осетрові, передає 24 Канал.
- Відомо, що лосось, форель та сьомга населяють переважно північні води Атлантичного та Тихого океанів, зокрема це стосується Європи, Сибіру, північних регіонів Африки та Північної Америки.
Лососеві можуть жити як морській воді, так і прісній. Наприклад, лосось атлантичний водиться здебільшого в Білому та Баренцевому морях.
А форель річкова зустрічається у Європі, Північній Азії та Північній Америці. До списку ще додається Австралія та Нова Зеландія, де форель вже витісняє місцеві види риб.
- Натомість природний ареал осетрових – це річки, озера та прибережні морські ділянки в північній півкулі, тобто в Євразії й Північній Америці.
Чи є червона риба в Україні?
Зауважте, що червона риба переважно водиться у гірських річках Карпат, серед яких лосось дунайський. А щодо форелі, то відповідно до даних Львівського рибоохоронного патруля, в Україні зустрічаються 3 різновиди – озерна, струмкова та райдужна.
Ловити форель у Карпатах можна у таких річках:
- Теребля,
- Прут,
- Черемош,
- Тиса,
- Дністер,
- Тересва.