Осенью для рыбаков обычно нет запретов по вылову рыбы, как весной. На сегодня существует ориентировочный перечень рек и водохранилищ, где это делать можно. Кроме того, есть немало платных водоемов, расположенных недалеко от Львова.

В каких реках и на каких водохранилищах Львовщины можно ловить рыбу?

Еще в прошлом году в распоряжении №244/0/5-24ВА председателя Львовской ОГА Максима Козицкого были выделены места во время нерестового периода, где можно было заниматься любительским рыболовством с берега, передает 24 Канал.

Список касался весеннего периода, ведь он длится на разных локациях (реки, озера, водохранилища и т.д.) в период с 1 апреля по 30 июня. Однако этот список может быть полезным ориентиром для рыбаков и осенью.

Например, к местам на Львовщине, где можно рыбачить, входят:

река Днестр – в селах Колодрубы, Надитичи, Розвадов, в селе городского тика Журавно и по обе стороны автомобильного моста в селе Залески,

река Стрый – по обе стороны автомобильного моста в городе Жидачев,

река Западный Буг – от бетонного моста объездной дороги города Червонограда до истока реки Белый Сток, в городе Сокаль, от границы села Ульвивок до границы села Старгород, село Яструбичи, от бетонного моста автомобильной дороги Львов – Ковель,

Завадовское водохранилище ("Грушев"): вдоль бетонной плотины в пределах от действующего гидросооружения до запасного гидросооружения (Яворивский район),

Добротворское водохранилище ("Добротвор"): от границы села Перекалки по левому берегу по течению реки Западный Буг до границы село городского типа Добротвор (Червоноградский район),

Гамалиевское водохранилище ("Гамалиевка"): вдоль бетонных плит со стороны села Гамалиевка, от предупредительного знака до аналогичного знака со стороны села Запытов (Львовский район),

Яворовское водохранилище ("Яворовское море"): вдоль береговой зоны от водосливного шлюза с правой стороны на расстоянии 500 метров, от слива со стороны села Цетуля по левому берегу,

водохранилище "Малый Гноенец" ("Прилбичи"): по правому берегу на расстоянии 810 метров от бетонной плотины, по левому берегу от отметки 150 метров от бетонной плотины на расстояние 2 200 метров (Яворивский район),

водохранилище "Большой Гноенец" ("Терновица"): по правому берегу на расстоянии 400 метров и на левом берегу на расстоянии 500 метров от водосливного сооружения (Яворивский район).

Зато в Homester выделили такие места для рыбалки: озеро Задорожное (Стрыйский район), где ловят карпа, карася, окуня и т.д.; ставки в Яворивском районе (село Нагачев), которые являются платными; озеро в селе Винники (Львовский район), что подойдет для коротких выездов; платный пруд "Рыбное место" (Львовский район).

Какую рыбу можно ловить осенью?