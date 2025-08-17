Где в мире ловят лосося и форель, и где искать их в Украине
- Лосось и форель живут в холодных водах Атлантического и Тихого океанов, в частности в Европе, Сибири и Северной Америке.
- В Украине красная рыба водится в горных реках Карпат, в частности в реках Теребля, Прут, Черемош, Тиса, Днестр, Тересва.
Красная рыба, в частности лосось, форель и другие, водится в холодных водах двух океанов мира. Кроме того, она есть на 3-х контингентах, ближе к северу. Зато в Украине она водится в горных реках.
Где водится в мире красная рыба?
Название "красная рыба" охватывает несколько разновидностей рыбы, например лососевые (это лосось, форель, семга и т.д.) и осетровые, передает 24 Канал.
- Известно, что лосось, форель и семга населяют преимущественно северные воды Атлантического и Тихого океанов, в частности это касается Европы, Сибири, северных регионов Африки и Северной Америки.
Лососевые могут жить как морской воде, так и пресной. Например, лосось атлантический водится в основном в Белом и Баренцевом морях.
А форель речная встречается в Европе, Северной Азии и Северной Америке. В список еще добавляется Австралия и Новая Зеландия, где форель уже вытесняет местные виды рыб.
- Зато естественный ареал осетровых – это реки, озера и прибрежные морские участки в северном полушарии, то есть в Евразии и Северной Америке.
Есть ли красная рыба в Украине?
Заметьте, что красная рыба преимущественно водится в горных реках Карпат, среди которых лосось дунайский. А по форели, то согласно данным Львовского рыбоохранного патруля, в Украине встречаются 3 разновидности – озерная, ручьевая и радужная.
Ловить форель в Карпатах можно в таких реках:
- Теребля,
- Прут,
- Черемош,
- Тиса,
- Днестр,
- Тересва.