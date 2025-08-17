Червона риба, зокрема лосось, форель та інші, водиться у холодних водах двох океанів світу. Крім того, вона є на 3-х контингентах, ближче до півночі. Натомість в Україні вона водиться у гірських річках.

Де водиться у світі червона риба?

Назва "червона риба" охоплює декілька різновидів риби, як-от лососеві (це лосось, форель, сьомга тощо) й осетрові, передає 24 Канал.

Читайте також Де в Україні водиться щука: як спіймати найкращу рибу

Відомо, що лосось, форель та сьомга населяють переважно північні води Атлантичного та Тихого океанів, зокрема це стосується Європи, Сибіру, північних регіонів Африки та Північної Америки.

Лососеві можуть жити як морській воді, так і прісній. Наприклад, лосось атлантичний водиться здебільшого в Білому та Баренцевому морях.

А форель річкова зустрічається у Європі, Північній Азії та Північній Америці. До списку ще додається Австралія та Нова Зеландія, де форель вже витісняє місцеві види риб.

Натомість природний ареал осетрових – це річки, озера та прибережні морські ділянки в північній півкулі, тобто в Євразії й Північній Америці.

Чи є червона риба в Україні?

Зауважте, що червона риба переважно водиться у гірських річках Карпат, серед яких лосось дунайський. А щодо форелі, то відповідно до даних Львівського рибоохоронного патруля, в Україні зустрічаються 3 різновиди – озерна, струмкова та райдужна.

Ловити форель у Карпатах можна у таких річках: