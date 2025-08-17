Укр Рус
17 серпня, 12:00
Де у світі ловлять лосося та форель, і де шукати їх в Україні

Валерія Городинська
Основні тези
  • Лосось та форель живуть в холодних водах Атлантичного та Тихого океанів, зокрема в Європі, Сибіру та Північній Америці.
  • В Україні червона риба водиться у гірських річках Карпат, зокрема в річках Теребля, Прут, Черемош, Тиса, Дністер, Тересва.

Червона риба, зокрема лосось, форель та інші, водиться у холодних водах двох океанів світу. Крім того, вона є на 3-х контингентах, ближче до півночі. Натомість в Україні вона водиться у гірських річках.

Де водиться у світі червона риба?

Назва "червона риба" охоплює декілька різновидів риби, як-от лососеві (це лосось, форель, сьомга тощо) й осетрові, передає 24 Канал. 

  • Відомо, що лосось, форель та сьомга населяють переважно північні води Атлантичного та Тихого океанів, зокрема це стосується Європи, Сибіру, північних регіонів Африки та Північної Америки. 

Лососеві можуть жити як морській воді, так і прісній. Наприклад, лосось атлантичний водиться здебільшого в Білому та Баренцевому морях. 

А форель річкова зустрічається у Європі, Північній Азії та Північній Америці. До списку ще додається Австралія та Нова Зеландія, де форель вже витісняє місцеві види риб. 

  • Натомість природний ареал осетрових – це річки, озера та прибережні морські ділянки в північній півкулі, тобто в Євразії й Північній Америці.

Чи є червона риба в Україні?

Зауважте, що червона риба переважно водиться у гірських річках Карпат, серед яких лосось дунайський. А щодо форелі, то відповідно до даних Львівського рибоохоронного патруля, в Україні зустрічаються 3 різновиди – озерна, струмкова та райдужна. 

Ловити форель у Карпатах можна у таких річках: 

  • Теребля,
  • Прут,
  • Черемош,
  • Тиса,
  • Дністер,
  • Тересва. 