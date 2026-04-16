Кофе дорожает: что происходит на мировом рынке

Мировые цены на кофе снова пошли вверх на фоне опасений относительно урожая. Рынок реагирует на погодные риски в ключевых странах-производителях и сокращение запасов.

Погодные риски подталкивают цены

Фьючерсы на кофе сорта робуста в Лондоне достигли самого высокого уровня почти за две недели, сообщает Bloomberg. Основной причиной стали опасения относительно засухи во Вьетнаме – одном из крупнейших производителей этой культуры.

Смотрите также Нелегальный кофе заполонил Украину: какие схемы используют и кто на этом зарабатывает

По оценкам аналитиков Rabobank, ожидания явления Эль-Ниньо могут привести к сухой погоде не только во Вьетнаме, но и в отдельных регионах Индонезии. Это создает дополнительные риски для будущего урожая.

На этом фоне котировки робусты выросли примерно на 1,5% и демонстрируют положительную динамику уже третью сессию подряд.

Запасы уменьшаются, рынок нервничает

Несмотря на общий профицит робусты в мире, ситуация с запасами вызывает беспокойство трейдеров. Биржевые резервы сейчас находятся на самом низком уровне с конца 2024 года, что поддерживает цены в краткосрочной перспективе.

Похожая ситуация наблюдается и на рынке арабики. Ключевой спред между майскими и июньскими контрактами растет уже несколько дней подряд, поскольку трейдеры готовятся к периоду поставок.

При этом, даже несмотря на позитивные прогнозы урожая в Бразилии, уровень биржевых запасов остается исторически низким, что продолжает влиять на рынок и поддерживает высокую волатильность цен.

Какие цены на мировых биржах?

После достижения самых низких уровней за несколько месяцев, международные цены на кофе стремительно восстановились, сообщает Vietnam.vn. В частности, робуста продемонстрировала впечатляющий рост, достигнув своего самого высокого уровня за последнюю неделю.

Лондонская биржа (робуста): Контракт на май 2026 года резко вырос на 3,19% (эквивалентно 107 долларов), достигнув 3 458 долларов за тонну. Контракт на июль 2026 года также вырос на 2,98%, достигнув 3 351 доллар за тонну.

Нью-Йоркская биржа (арабика): Рост был несколько скромнее. Контракт на май 2026 года вырос на 0,6% до 302,65 цента США за фунт. Контракт на июль 2026 года достиг 297,6 цента США за фунт, что составляет незначительный рост на 0,46%.

Какао резко подешевело: станет ли шоколад доступнее?