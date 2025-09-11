Бывает так, что граница, установленная между соседскими участками может быть не удобной для обоих или одного из соседей. Владельцы в таком случае пытаются эти границы двигать так, чтобы участками было удобно пользоваться.

Когда можно менять границы участков?

Юристы Елена Юрец и Марина Шарапа рассказали в комментарии 24 Канала, что по общему правилу изменение границ смежных земельных участков частной собственности происходит с согласия их владельцев. В то же время должны быть соблюдены определенные процедуры.

В случае изменения границ смежных земельных участков частной собственности (без изменения площадей), соответствии со статьей 106 и пунктом 12 статьи 79-1 Земельного кодекса Украины, а также статьи 55 и пункта 4 Заключительных и переходных положений Закона Украины "О Государственном земельном кадастре", необходимым является:

получение письменного согласования от лиц, которым принадлежит право собственности на смежные земельные участки;

разработка инженерами-землеустроителями технической документации по землеустройству по установлению (восстановлению) границ земельного участка в натуре (на местности);

внесение, на основе разработанной документации, изменений о границах земельного участка в Государственный земельный кадастр Украины и получения выписки о земельном участке, в котором будут отражены изменения.

Елена Юрец Руководящий юрист практики транспорта и инфраструктуры юридической компании Arzinger. В таком случае исправляется только информация о координатах углов поворота границ земельного участка без изменения кадастрового номера земельного участка. Соответственно, изготовление новых правоустанавливающих документов не требуется.

Важно! Однако, по словам Марины Шарапы и Елены Юрец, при изменении площади земельного участка в результате изменения границ, дополнительным мероприятием является внесение изменений о земельном участке и право собственности на него в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

Каким образом обменять земельный участок в Украине?