Обычно ошибки и неточности в документах на землю не являются исключением из правил. Часто документально распределенные участки на самом деле имеют совсем другой вид.

Что делать, если границы не сошлись?

Владельцы земельных участков часто сталкиваются с ситуацией, когда фактические границы участка на местности не соответствуют тем, что указаны в документах или в кадастровой карте, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины".

Такая ситуация может сложиться из-за:

технических ошибок при формировании кадастрового номера;

неточностей в старых актах или договорах;

переноса границ соседними владельцами;

отсутствия геодезической съемки во время первичной регистрации.

Что делать в таком случае:

Обратитесь к землеустроителю. Сертифицированный инженер-землеустроитель осуществляет топографо-геодезическую съемку и анализирует расхождения между фактическими границами и данными Государственного земельного кадастра.

Специалист выполняет вынос границ в натуру, устанавливает межевые знаки (при участии соседей).

Изготовление документации. Если выявлены ошибки – готовится техническая документация по землеустройству по уточнению границ земельного участка.

Внесение изменений в кадастр. Подать подготовленные документы для внесения изменений в Государственный земельный кадастр. После внесения изменений – получить обновленную выписку с правильными координатами.

Внесение изменений в Реестр прав. Если уточнение границ приводит к изменению площади – следует провести регистрацию изменений в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Важно! Все действия по изменению или уточнению границ должны проводиться с согласия смежных владельцев. В случае спора – вопрос решается в судебном порядке.

Когда нужно обязательно корректировать границы

при продаже участка;

при оформлении наследства;

при приватизации;

при судебных спорах относительно границ.

Обратите внимание! Если границы вашего земельного участка "не совпадают" с реальностью – это можно и нужно исправить. Главное – действовать в рамках закона и пользоваться услугами сертифицированных специалистов.