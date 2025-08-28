Укр Рус
28 августа, 08:00
Что делать, если границы участка не сходятся с документами

Василий Розтрепа
  • Владельцы земельных участков могут столкнуться с несоответствием фактических границ участка данным в документах из-за технических ошибок, неточности в актах, переноса границ соседями или отсутствие геодезической съемки.
  • Для исправления несоответствий следует обратиться к сертифицированному землеустроителю для проведения геодезической съемки, установления границ и внесения изменений в Государственный земельный кадастр, обеспечив согласие соседей или решая споры в суде.

Обычно ошибки и неточности в документах на землю не являются исключением из правил. Часто документально распределенные участки на самом деле имеют совсем другой вид.

Что делать, если границы не сошлись?

Владельцы земельных участков часто сталкиваются с ситуацией, когда фактические границы участка на местности не соответствуют тем, что указаны в документах или в кадастровой карте, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины".

Такая ситуация может сложиться из-за:

  • технических ошибок при формировании кадастрового номера;
  • неточностей в старых актах или договорах;
  • переноса границ соседними владельцами;
  • отсутствия геодезической съемки во время первичной регистрации.

Что делать в таком случае:

  • Обратитесь к землеустроителю. Сертифицированный инженер-землеустроитель осуществляет топографо-геодезическую съемку и анализирует расхождения между фактическими границами и данными Государственного земельного кадастра.
  • Установление границ на местности. Специалист выполняет вынос границ в натуру, устанавливает межевые знаки (при участии соседей).
  • Изготовление документации. Если выявлены ошибки – готовится техническая документация по землеустройству по уточнению границ земельного участка.
  • Внесение изменений в кадастр. Подать подготовленные документы для внесения изменений в Государственный земельный кадастр. После внесения изменений – получить обновленную выписку с правильными координатами.
  • Внесение изменений в Реестр прав. Если уточнение границ приводит к изменению площади – следует провести регистрацию изменений в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Важно! Все действия по изменению или уточнению границ должны проводиться с согласия смежных владельцев. В случае спора – вопрос решается в судебном порядке.

Когда нужно обязательно корректировать границы

  • при продаже участка;
  • при оформлении наследства;
  • при приватизации;
  • при судебных спорах относительно границ.

Обратите внимание! Если границы вашего земельного участка "не совпадают" с реальностью – это можно и нужно исправить. Главное – действовать в рамках закона и пользоваться услугами сертифицированных специалистов.