Что делать, если границы участка не сходятся с документами
- Владельцы земельных участков могут столкнуться с несоответствием фактических границ участка данным в документах из-за технических ошибок, неточности в актах, переноса границ соседями или отсутствие геодезической съемки.
- Для исправления несоответствий следует обратиться к сертифицированному землеустроителю для проведения геодезической съемки, установления границ и внесения изменений в Государственный земельный кадастр, обеспечив согласие соседей или решая споры в суде.
Обычно ошибки и неточности в документах на землю не являются исключением из правил. Часто документально распределенные участки на самом деле имеют совсем другой вид.
Что делать, если границы не сошлись?
Владельцы земельных участков часто сталкиваются с ситуацией, когда фактические границы участка на местности не соответствуют тем, что указаны в документах или в кадастровой карте, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины".
Читайте также Возможна ли прописка в доме без согласия владельца
Такая ситуация может сложиться из-за:
- технических ошибок при формировании кадастрового номера;
- неточностей в старых актах или договорах;
- переноса границ соседними владельцами;
- отсутствия геодезической съемки во время первичной регистрации.
Что делать в таком случае:
- Обратитесь к землеустроителю. Сертифицированный инженер-землеустроитель осуществляет топографо-геодезическую съемку и анализирует расхождения между фактическими границами и данными Государственного земельного кадастра.
- Установление границ на местности. Специалист выполняет вынос границ в натуру, устанавливает межевые знаки (при участии соседей).
- Изготовление документации. Если выявлены ошибки – готовится техническая документация по землеустройству по уточнению границ земельного участка.
- Внесение изменений в кадастр. Подать подготовленные документы для внесения изменений в Государственный земельный кадастр. После внесения изменений – получить обновленную выписку с правильными координатами.
- Внесение изменений в Реестр прав. Если уточнение границ приводит к изменению площади – следует провести регистрацию изменений в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.
Важно! Все действия по изменению или уточнению границ должны проводиться с согласия смежных владельцев. В случае спора – вопрос решается в судебном порядке.
Когда нужно обязательно корректировать границы
- при продаже участка;
- при оформлении наследства;
- при приватизации;
- при судебных спорах относительно границ.
Обратите внимание! Если границы вашего земельного участка "не совпадают" с реальностью – это можно и нужно исправить. Главное – действовать в рамках закона и пользоваться услугами сертифицированных специалистов.