Что проверить прежде всего

Перед заключением сделки сделкой не стоит спешить, надо проверять все, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Ведь вместо инвестиции можно получить проблемы в суде или участок "в воздухе".

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Сначала перед покупкой земельного участка необходимо проверить право собственности продавца. Надо узнать, кто официальный владелец; на основании чего он получил участок (госакт, наследство, договор и т.д.); есть ли ограничения/обременения на участок.

Также проверьте данные из кадастра:

имеет ли участок кадастровый номер;

корректно ли нанесена граница на публичной кадастровой карте;

площадь, целевое назначение, форма собственности.

Важно! Узнайте, какое целевое назначение земли. Важно, если вы планируете застройку, изменение целевого назначения, выращивание определенных культур. Земля для личного крестьянского хозяйства – это не земля под застройку и не земля коммерческого использования.

Проверьте, что было с землей раньше

Важный аспект, который необходимо проверить – это наличие обременений и арестов:

не наложен ли арест;

нет ли судебного запрета на отчуждение;

не находится ли участок в залоге/ипотеке.

Также проверьте условия предыдущего пользования. Участок может быть:

в аренде (и тогда вы “наследуете” арендатора);

во временном пользовании или спорах.

Обязательно проверьте наличие договоров, сроки, регистрацию в реестре прав.

Обратите внимание! Еще проверьте, не находится ли продавец под ограничением: не недееспособен; не имеет долгов, из-за которых участок может пойти под арест; есть подтверждение личности (паспорт, ИНН).

Проверьте наличие документов для нотариуса: правоустанавливающие документы на землю; выписки из ГЗК и ГРРП; согласие совладельцев (если есть); оценка, договор, ИНН.

Важно! Не покупайте землю "с рук" без проверки юриста.