Що перевірити перш за все

Перед укладанням угоди угодою не варто поспішати, треба перевіряти усе, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Адже замість інвестиції можна отримати проблеми в суді або ділянку "в повітрі".

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Спочатку перед купівлею земельної ділянки необхідно перевірити право власності продавця. Треба дізнатися, хто офіційний власник; на підставі чого він отримав ділянку (держакт, спадщина, договір тощо); чи є обмеження/обтяження на ділянку.

Також перевірте дані з кадастру:

чи ділянка має кадастровий номер;

чи коректно нанесена межа на публічній кадастровій карті;

площа, цільове призначення, форма власності.

Важливо! Дізнайтесь, яке цільове призначення землі. Важливо, якщо ви плануєте забудову, зміну цільового призначення, вирощування певних культур. Земля для особистого селянського господарства – це не земля під забудову і не земля комерційного використання.

Перевірте, що було з землею раніше

Важливий аспект, який необхідно перевірити – це наявність обтяжень і арештів:

чи не накладено арешт;

чи немає судової заборони на відчуження;

чи не перебуває ділянка у заставі/іпотеці.

Також перевірте умови попереднього користування. Ділянка може бути:

в оренді (і тоді ви “успадковуєте” орендаря);

в тимчасовому користуванні або спорах.

Обов'язково перевірте наявність договорів, строки, реєстрацію в реєстрі прав.

Зверніть увагу! Ще перевірте, чи продавець не під обмеженням: не недієздатний; не має боргів, через які ділянка може піти під арешт; є підтвердження особи (паспорт, ІПН).

Перевірте наявність документів для нотаріуса: правовстановлюючі документи на землю; витяги з ДЗК і ДРРП; згода співвласників (якщо є); оцінка, договір, ІПН.

Важливо! Не купуйте землю "з рук" без перевірки юриста.