Что делать, если границы участка в кадастре не совпадают с фактическим границами

Нередко случаются такие ситуации, когда человек хочет продать земельный участок и начинает сверять границы, определенные в кадастре с реальными границами и они не совпадают. В таком случае надо решать ошибку пересечения двух участков.

Что делать в случае несоответствия границ?

При проверке сведений, которые внесены о земельном участке в Государственный земельный кадастр и вынесении его границ в натуру (на местность), довольно часто бывает, что фактические границы на местности не совпадают с координатами поворотных точек, внесенных в ГЗК, сообщает "Земельный фонд Украины". Как следствие можно наблюдать такое явление, как пересечение двух и более земельных участков, их наложения или использования не в пределах.

Смотрите также Бесплатный участок: кто может получить землю от государства

В общем некорректные границы земельного участка – это когда согласно землеустроительным документам участок, имеет одни замеры и координаты, а фактически занимает территорию другого участка или его часть, как правило, соседнего земельного участка иногда нескольких.

Согласно части 6 статьи 24 Закона Украины "О Государственном земельном кадастре" устанавливает, что одним из оснований для отказа в проведении государственной регистрации земельного участка является нахождение в пределах земельного участка, подлежащего регистрации, другого земельного участка или его части.

При этом владелец не сможет получить кадастровый номер, который является обязательным в случае отчуждения земельного участка. Это означает, что при отсутствии такого номера лицо не может полноценно распоряжаться своей собственностью: продать, подарить земельный участок или дом или другое сооружение, расположенное на таком участке.

Обратите внимание! На землях жилой и общественной застройки (например под индивидуальным жилым домом), такая "ошибка" – источник межевого спора и невозможности полноценного использования земельного участка.

Какие ошибки допускаются чаще всего при оформлении земли?

В условиях полноценного оборота земель сельскохозяйственного назначения (с открытием рынка земли), граждане Украины активизировали процедуру государственной регистрации принадлежащих им на праве собственности земельных участков.

Именно на этом этапе, некоторые владельцы земельных участков сталкиваются с проблемой некорректно внесенных границ, пересечения принадлежащих им земельных участков с соседними земельными участками полностью или частично и прочее.

Наиболее распространенная причина ошибок внесенных в ГЗК границ земельных участков (касается земельных участков, которые были сформированы до 2013 года и на которые выданы правоустанавливающие документы на право пользования или право собственности):

это ошибки допущенные при переносе информации о земельных участках из Государственного реестра земель в Государственный земельный кадастр выявленные ошибки в определении площадей и/или границ земельных участков (расположение в пределах земельного участка части другого земельного участка;

несоответствие границ земельного участка, указанных в Государственном реестре земель, его действительным границам;

несоответствие площади земельного участка, указанной в Государственном реестре земель, ее действительной площади в связи с изменением методов подсчета (округления);

присвоение нескольким земельным участкам одинаковых кадастровых номеров (в бумажном и электронном виде);

Такие ошибки с согласия собственника земельного участка, пользователя земельного участка государственной или коммунальной собственности могут быть исправлены на основании технической документации по землеустройству по установлению (восстановлению) границ земельного участка в натуре (на местности) или по материалам инвентаризации земель.

Изменение границ земельного участка при исправлении указанных ошибок допускается по письменному согласованию с лицами, которым принадлежит право собственности (а относительно земель государственной и коммунальной собственности - право пользования) на смежные земельные участки.

Как внести изменения в границы участка?

Отсутствие согласия собственника земельного участка, пользователя земельного участка государственной или коммунальной собственности на исправление указанных ошибок не является основанием для отказа в переносе сведений о соответствующем земельном участке в Государственный земельный кадастр, предоставления сведений о земельном участке из Государственного земельного кадастра.

Не единичны случаи, когда целые массивы (кварталы) земельных участков внесены со смещением на определенное расстояние или вообще в других районах и областях. В таком случае исправление допущенной ошибки возможно после разработки технической документации по инвентаризации земель соответствующего населенного пункта или части ОТГ.

Причиной несовпадения фактических и юридических границ земельных участков на сегодняшний день является:

использование различных систем координат (возникает когда один земельный участок зарегистрирован в системе координат 1963 года (СК63), а другой земельный участок вносится в системе координат Государственной геодезической референтной системы координат УСК-2000);

отсутствует информация о выполнении аналогичных работ другой землеустроительной организацией на один и тот же земельный участок (дублирование)

отсутствует информация о границах сформированного и зарегистрированного смежного земельного участка (в связи с тем, что не работает Публичная кадастровая карта Украины).

Важно! Каждый случай такой ошибки рассматривается разработчиком документации по землеустройству индивидуально (отдельно) и по согласованию с заказчиком принимается оптимальный вариант решения вопроса. В случае, когда нельзя достичь компромисса между собственниками земельных участков в соответствии со ст. 158 Земельного кодекса Украины, земельные споры решаются в судебном порядке.

Как в Украине продать земельный участок, у которого нет кадастрового номера?