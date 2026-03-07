Можно ли продать землю без кадастрового номера?

Продать землю без кадастрового номера в Украине невозможно, сообщает "Земельный фонд Украины". Согласно действующему законодательству Украины, кадастровый номер – это уникальный идентификатор земельного участка.

Этот номер подтверждает существование участка в Государственном земельном кадастре. Без него участок не считается полноценно оформленным, а значит – не подлежит никаким сделкам, в частности купле-продаже, дарению или оформлению наследства.

Что запрещено владельцу:

Нотариус не оформит договор купли-продажи, даже если у вас есть госакт или другие документы.

Вы не сможете зарегистрировать право собственности в Госреестре.

Участок невозможно официально подарить, обменять или внести в уставный капитал.

Как присвоить кадастровый номер участку

Заказать техническую документацию по землеустройству.

Провести межевание и определить точные координаты участка.

Подать документы в Госгеокадастр для присвоения кадастрового номера.

Получить выписку из Государственного земельного кадастра.

Процесс получения номера занимает от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от ситуации, но без него ни одна сделка не будет легальной.

Обратите внимание! Продажа земли без кадастрового номера – невозможна и противоречит закону. Если вы планируете распоряжаться участком, позаботьтесь о том, чтобы он был внесен в кадастр. Это защитит ваши права и позволит осуществить сделку без препятствий.

Сколько стоит присвоить кадастровый номер земельному участку?