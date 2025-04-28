В Украине изменится цена на хлеб: ударит ли это по кошельку

Эксперты утверждают, что в ближайшее время цены на хлеб могут пойти вверх. Однако, паниковать не стоит, ведь подорожание будет не существенным.

На сколько подорожает хлеб

Цены на хлеб будут расти в магазинах Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на КИЕВ24. По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, украинцам не стоит ожидать резких изменений стоимости, продукт будет дорожать постепенно.

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Однако эксперт отметил, что хлеб массовых сортов подорожает за месяц максимум на 1,5 – 2%.

Это связано с тем, что хлеб массовых сортов контролируется государством, и производители хлеба, чтобы не бить по кошельку украинцев, в рамках хлебзавода перекладывают затраты на производство такого хлеба на пирожные, торты, печенье, премиум выпечку. Таким образом они обеспечивают стабильный рост цены не более 1,5 – 1,8% в месяц,

– говорит эксперт.

По словам Пендзина, не стоит ожидать резкого роста на 10 – 15% в месяц. По его словам, цены будут расти, но этот рост будет постепенным: "Не будет очередей за хлебом, все будет спокойно дорожать. У нас только в апреле инфляция по грубым подсчетам 14,6%".