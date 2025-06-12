Украина с 2023 года увеличила объемы импорта фундука с 2023 года

В течение последнего года в Украине значительно увеличился импорт фундука. Наращивание закупок происходит после сильного уменьшения импорта в начале полномасштабного вторжения.

Украина нарастила импорт фундука

Президент Украинской ореховой ассоциации Геннадий Юдин рассказал, что в 2024 году в Украину завезли 993,3 тонны лущеного фундука (эквивалент примерно 4 тысяч тонн фундука в скорлупе), сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Импорт шел в основном из Турции, Грузии и Италии по цене 6,26 доллара за килограмм.

Читайте также Польша не согласится на уровень квот на агропродукцию из Украины, – министр Секерский

До недавнего времени Украина была нетто-импортером фундука. В 2021 году мы импортировали максимальный объем ядра фундука – 1484,2 тонны. С началом войны импорт существенно сократился – до 683,6 тонны, но уже с 2023 года снова начал расти,

– отмечает эксперт.

Также постепенно растет и цена импортируемого фундука, начиная с 2022 года, добавляет Юдин. С 2017 года мировая цена на фундук незначительно меняется вокруг отметки 7 тысяч долларов и формируется за счет внутренней цены одной из стран-лидеров экспорта.

Важно! По словам Юдина, поскольку на сегодня первой из этих стран является Турция, она и диктует мировую цену на фундук. Председатель ассоциации объяснил, что крупные производители, которые имеют высокую внутреннюю цену – Чили, США и Италия, к сожалению, не влияют на повышение цены.