Украина запретила импорт некоторых товаров из Венгрии из-за ящура

Госпродпотребслужба запретила ввоз из Венгрии в Украину продукции животноводства. Ограничения ввели из-за вспышки в этой стране ящура.

Продукция животноводства из Венгрии под запретом

Госпродпотребслужба ввела запрет на ввоз из Венгрии в Украину грузов животных, чувствительных к вирусу ящура, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпродпотребслужбу. Кроме того, ввели запрет на импорт генетического материала, а также сырья и продукции животного происхождения от таких животных.

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По данным Всемирной организации здравоохранения животных (WOAH) и Европейского Союза, на территории Венгрии зафиксирована вспышка ящура среди животных, из-за чего и были введены ограничения по импорту.

Такие меры приняты для предотвращения занесения возбудителя ящура на территорию Украины. Госпродпотребслужба и ее территориальные органы осуществляют постоянный контроль эпизоотической ситуации,

– отмечают в сообщении.

В ведомстве отметили, что источником инфекции являются больные ящуром животные, а также те, находящиеся в инкубационном периоде. Вирус может передаваться в том числе и через продукты от животных, восприимчивых к этому заболеванию.