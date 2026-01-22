Турция резко нарастила импорт украинского ячменя на фоне спада мирового спроса

В текущем сезоне Турция стала одним из главных рынков сбыта украинского ячменя, показав стремительный рост закупок. Это происходит на фоне общего сокращения экспорта культуры и усиления конкуренции на мировом рынке.

Турки стали больше покупать украинского ячменя

В сезоне 2025 – 2026 годов Турция превратилась в одно из ключевых направлений экспорта украинского ячменя, сообщает GrainTrade. Турецкие переработчики продемонстрировали нетипичный рост спроса несмотря на общее замедление торговли этой культурой.

В период с июля по ноябрь 2025 года Турция увеличила закупки украинского ячменя в 6,4 раза – с 36 тысяч тонн до 233 тысяч тонн, заняв второе место среди импортеров с долей 20 процентов от общего объема экспорта. Лидером по объемам импорта остается Китай с долей 42 процента, однако по сравнению с прошлым сезоном поставки в эту страну сократились на 31 процент.

Обратите внимание! Всего с 1 июля по 17 января Украина экспортировала 1,32 миллиона тонн ячменя против 2 миллионов тонн за аналогичный период прошлого года. Таким образом, во второй половине сезона для экспорта остаются ориентировочно 1,2 – 1,3 миллиона тонн культуры.

Ограниченное предложение в украинских портах поддерживает высокие экспортные цены на уровне 10 500 – 10 800 гривен за тонну или 214 – 220 долларов за тонну.

Важно! В то же время рекордный урожай ячменя в Австралии и возобновление торговли между Китаем и Канадой могут привести к переориентации китайских импортеров, что снизит спрос на украинский ячмень. В этих условиях количество покупателей во второй половине сезона будет сокращаться, поэтому для украинских экспортеров критически важно удержать и укрепить позиции на турецком рынке.

