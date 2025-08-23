Часто граница участков, установленная между соседскими участками может не устраивать обоих или одного из владельцев. Они пытаются их менять так, чтобы участками было удобно пользоваться.

Каким образом можно изменить границы участков?

Юристы Елена Юрец и Марина Шарапа рассказали в комментарии 24 Каналу, что по общему правилу изменение границ смежных земельных участков частной собственности происходит с согласия их владельцев. В то же время должны быть соблюдены определенные процедуры.

В случае изменения границ смежных земельных участков частной собственности (без изменения площадей), в соответствии со статьей 106 и пункта 12 статьи 79-1 Земельного кодекса Украины, а также статьи 55 и пункта 4 Заключительных и переходных положений Закона Украины "О Государственном земельном кадастре", необходимым является:

получение письменного согласования от лиц, которым принадлежит право собственности на смежные земельные участки;

разработка инженерами-землеустроителями технической документации по землеустройству по установлению (восстановлению) границ земельного участка в натуре (на местности);

внесение, на основе разработанной документации, изменений о границах земельного участка в Государственный земельный кадастр Украины и получения выписки о земельном участке, в котором будут отражены изменения.

Елена Юрец Руководящий юрист практики транспорта и инфраструктуры юридической компании Arzinger. В таком случае исправляется только информация о координатах углов поворота границ земельного участка без изменения кадастрового номера земельного участка. Соответственно, изготовление новых правоустанавливающих документов не требуется.

Обратите внимание! Однако, по словам Марины Шарапы и Елены Юрец, в случае изменения площади земельного участка в результате изменения границ, дополнительным мероприятием является внесение изменений о земельном участке и право собственности на него в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.