Изменение климата ощутимо повлияло на рыбную промышленность в Украине. В частности, на возможность рыбы "воспроизводиться".

Как климат повлиял на украинскую рыбную промышленность в 2025 году?

Как сообщает Институт рыбного хозяйства, влияние климатических изменений на пресноводную ихтиофауну можно увидеть уже сейчас через расчеты фенологических фаз. То есть, таких важных периодов как нерест, пишет 24 Канал.

Игорь Грициняк Исполняющий обязанности директора, доктор сельскохозяйственных наук, академик НААН Значительно усилилась проблема маловодных лет, что для отдельных водохранилищ является критическим фактором естественного воспроизводства ихтиофауны.

Грициняк говорит, что весной 2025 состоялось приемлемое заполнение нерестилищ Кременчугского водохранилища только во второй декаде мая. Это указывает на очень негативную тенденцию. Ведь, вероятно, условия естественного воспроизводства ранне- и среднерестующих видов в 2025 будут оценены как неудовлетворительные.

Обратите внимание! Именно ранние и среднеэстующие виды составляют основу – до 75% от промышленного запаса водохранилища.

Что происходит в рыбной промышленности Украины сейчас?