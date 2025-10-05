Нужно знать всем рыбакам: как изменение климата повлияло на рыбную промышленность в Украине
- Изменение климата негативно повлияло на рыбную промышленность в Украине.
- В 2025 году приемлемое заполнение нерестилищ Кременчугского водохранилища произошло только во второй декаде мая.
Изменение климата ощутимо повлияло на рыбную промышленность в Украине. В частности, на возможность рыбы "воспроизводиться".
Как климат повлиял на украинскую рыбную промышленность в 2025 году?
Как сообщает Институт рыбного хозяйства, влияние климатических изменений на пресноводную ихтиофауну можно увидеть уже сейчас через расчеты фенологических фаз. То есть, таких важных периодов как нерест, пишет 24 Канал.
Значительно усилилась проблема маловодных лет, что для отдельных водохранилищ является критическим фактором естественного воспроизводства ихтиофауны.
Грициняк говорит, что весной 2025 состоялось приемлемое заполнение нерестилищ Кременчугского водохранилища только во второй декаде мая. Это указывает на очень негативную тенденцию. Ведь, вероятно, условия естественного воспроизводства ранне- и среднерестующих видов в 2025 будут оценены как неудовлетворительные.
Обратите внимание! Именно ранние и среднеэстующие виды составляют основу – до 75% от промышленного запаса водохранилища.
Что происходит в рыбной промышленности Украины сейчас?
Рыбные хозяйства в Украине почувствовали значительные негативые изменения после подрыва россиянами Каховской ГЭС. В частности, было уничтожено несколько важных предприятий.
Чтобы сохранить популяцию рыбы, в Украине запрещена рыбалка в нерест. Эти периоды отслеживаются в каждом водоеме отдельно, отмечается в Правилах любительского рыболовства.
По данным Homester, рыбачить на лодках можно далеко не в каждом водоеме. Более того, есть случаи, когда такой транспорт необходимо регистрировать, иначе придется заплатить штраф.