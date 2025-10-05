Як клімат вплинув на українську рибну промисловість у 2025?
Як повідомляє Інститут рибного господарства, вплив кліматичних змін на прісноводну іхтіофауну можна побачити уже зараз через розрахунки фенологічних фаз. Тобто, таких важливих періодів як нерест, пише 24 Канал.
Значно посилилась проблема маловодних років, що для окремих водосховищ є критичним чинником природного відтворення іхтіофауни.
Грициняк каже, що навесні 2025 відбулося прийнятне заповнення нерестовищ Кременчуцького водосховища лише у другій декаді травня. Це вказує на дуже негативну тенденцію. Адже, імовірно, умови природного відтворення ранньо- та середньонерестуючих видів у 2025 будуть оцінені як незадовільні.
Зверніть увагу! Саме ранні та середньонеестуючи види складають основу – до 75% від промислового запасу водосховища.
Що відбувається у рибній промисловості України зараз?
Рибні господарства в Україні відчули значні негативні зміни після підриву росіянами Каховської ГЕС. Зокрема, було знищено декілька важливих підприємств.
Аби зберегти популяцію риби, в Україні заборонена риболовля в нерест. Ці періоди відстежуються у кожній водоймі окремо, зазначається у Правилах любительського рибальств.
За даними Homester, рибалити на човнах можна далеко не в кожній водоймі. Щобільше, є випадки, коли такий транспорт необхідно реєструвати, інакше доведеться заплатити штраф.