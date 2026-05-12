Россия обвинила израильскую фирму, которая не приняла краденое зерно, что та поддалась Украине

Россия обвинила Израиль в уступках Украине после отказа принять партию зерна в порту Хайфы. Киев заявляет, что зерно было вывезено с оккупированных территорий Украины.

Россия отреагировала на отказ принять зерно

Министерство иностранных дел России раскритиковало решение израильской импортной компании не разгружать партию зерна, которая прибыла в порт Хайфы в прошлом месяце, сообщает Reuters. В Москве заявили, что это решение якобы было принято под давлением Украины.

Российская сторона также назвала обвинения Киева относительно происхождения зерна "безосновательными".

Украина настаивает, что груз был вывезен Россией с временно оккупированных территорий во время войны. В Киеве отказ Израиля принять зерно назвали результатом эффективной дипломатической и юридической работы.

Москва заговорила о рисках для сотрудничества и продовольствия

В российском МИД заявили, что ситуация якобы противоречит намерениям Израиля поддерживать экономическое сотрудничество с Россией. Также в Москве выразили мнение, что подобные решения могут повлиять на продовольственную безопасность Израиля.

В то же время украинская сторона продолжает подчеркивать необходимость блокировать поставки продукции, которая могла быть незаконно вывезена из оккупированных регионов.

Тема экспорта зерна с временно оккупированных территорий неоднократно становилась предметом международных споров с начала полномасштабной войны России против Украины.

Украина и Израиль могут ввести контроль за происхождением зерна

Также стало известно, что Украина и Израиль могут подписать меморандум о сотрудничестве, который должен помочь предотвращать ввоз зерна, незаконно вывезенного с временно оккупированных украинских территорий, сообщает "РБК-Украина".

Как сообщило издание, инициатором такого соглашения выступила Израильская ассоциация импортеров аграрной продукции.

Предполагается, что украинская сторона будет участвовать в проверке судов с зерном, которые направляются в Израиль, чтобы подтвердить отсутствие происхождения груза из оккупированных Россией регионов Украины.

Украина подала заявление в полицию Израиля на компанию, что покупала похищенную россиянами пшеницу

Ранее мы сообщали, что посольство Украины в Израиле подало жалобы на компании, подозреваемые во ввозе пшеницы с оккупированных территорий, в полицию и органы финансового контроля.

Украинская сторона просит провести лабораторный анализ зерна и изъять судовую документацию для установления происхождения зерна.

После появления обвинений компания Dizengoff Trading сообщила о приостановлении новых закупок российской пшеницы, хотя и отрицает нарушение международных правил. Между тем компания Zenziper отказалась разгружать другое судно, которое также вызвало подозрения, после чего оно покинуло побережье Израиля.