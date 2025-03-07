Цены на яйца снова растут: сколько стоит десяток в магазинах

Осенью 2024 года цены на яйца в Украине взлетели до рекордных значений почти без существенных причин. После новогодних праздников началось удешевление.

Какие цены на яйца в украинских магазинах

В конце осени прошлого года цены на яйца довольно быстро и сильно выросли, достигнув 75 – 80 гривен за десяток, как сообщалось, из-за подорожания кормов и электроэнергии, сообщает 24 Канал. Однако впоследствии, после расследования Антимонопольного комитета, цены начали падать.

Читайте также Яйца могут подорожать из-за птичьего гриппа в Польше

В январе – феврале десяток можно было приобрести за 40 – 50 гривен. Однако довольно быстро цены стали снова расти, кое-где поднявшись на 10 – 15 гривен.

Журналисты 24 Каналисследовали цены на яйца в популярных супермаркетах Украины:

Яйца куриные Квочка, 10 штук

Auchan 71,10 гривны;

Яйца куриные Ясенсвит, 10 штук

Auchan 64,20 гривны;

Novus 68,09 гривны;

Megamarket 72,30 гривны;

Яйца куриные Ясенсвит, 18 штук

Auchan 119,90 гривны;

Metro 119,90 гривны;

Novus 121,00 гривны;

Яйца куриные Ясенсвит, 30 штук