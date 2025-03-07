Цены на яйца снова растут: сколько стоит десяток в магазинах
Осенью 2024 года цены на яйца в Украине взлетели до рекордных значений почти без существенных причин. После новогодних праздников началось удешевление.
Какие цены на яйца в украинских магазинах
В конце осени прошлого года цены на яйца довольно быстро и сильно выросли, достигнув 75 – 80 гривен за десяток, как сообщалось, из-за подорожания кормов и электроэнергии, сообщает 24 Канал. Однако впоследствии, после расследования Антимонопольного комитета, цены начали падать.
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В январе – феврале десяток можно было приобрести за 40 – 50 гривен. Однако довольно быстро цены стали снова расти, кое-где поднявшись на 10 – 15 гривен.
Журналисты 24 Каналисследовали цены на яйца в популярных супермаркетах Украины:
Яйца куриные Квочка, 10 штук
- Auchan 71,10 гривны;
Яйца куриные Ясенсвит, 10 штук
- Auchan 64,20 гривны;
- Novus 68,09 гривны;
- Megamarket 72,30 гривны;
Яйца куриные Ясенсвит, 18 штук
- Auchan 119,90 гривны;
- Metro 119,90 гривны;
- Novus 121,00 гривны;
Яйца куриные Ясенсвит, 30 штук
- Megamarket 213,30 гривны;
- Metro 199,90 гривны.