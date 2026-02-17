Украина заметно увеличила экспорт агропродукции с добавленной стоимостью

В 2025 году агропродовольственная продукция обеспечила 56 процентов украинского экспорта, оставшись ключевой статьей внешней торговли. В то же время фиксируется рост поставок переработанных продуктов, хотя общие доходы от экспорта сократились.

Украина прибавила в экспорте товаров с добавленной стоимостью

В 2025 году доля агропродовольственной продукции составила 56 процентов в общем экспорте Украины, сохранив лидерские позиции в товарной структуре. Хотя этот показатель ниже 60 процентов в 2024 году, он является третьим по величине за весь период независимости, сообщил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Николай Пугачев.

По его словам, характерной тенденцией прошлого года стал рост экспорта продукции с добавленной стоимостью – прежде всего товаров перерабатывающей промышленности, доля которых составляла около одной пятой от всех аграрных поставок за границу.

По данным Государственной таможенной службы Украины, в 2025 году внешнеторговый оборот агропродовольственной продукции достиг 31,83 миллиарда долларов США, что на 3 процента меньше, чем годом ранее. Экспорт составил 22,71 миллиарда долларов США (минус 9 процентов), тогда как импорт вырос до 9,12 миллиарда долларов США (плюс 13 процентов).

Что происходило в прошлом году на экспортном рынке Украины?

В прошлом году снова проявилась нестабильность внешней аграрной торговли – рост импорта сопровождался сокращением экспортных поступлений. Одной из причин стало снижение объемов поставок в Европейский Союз, ведь условия торговли менялись несколько раз и только в конце года были утверждены новые правила, которые будут действовать до пересмотра в 2028 году.

В то же время положительной тенденцией стало увеличение экспорта продукции переработки – готовых пищевых товаров, молочной продукции, муки, крахмала и маргарина. Выручка от их продажи за границу в 2025 году достигла 4,4 миллиарда долларов США, а доля в аграрном экспорте приблизилась к 20 процентам.

В Институте аграрной экономики отметили, что негативное влияние на торговлю имели также российские атаки на инфраструктуру портов Одесской области и Дуная, которые с декабря 2025 года привели к замедлению экспорта как сырья, так и переработанной продукции.

Обратите внимание! По прогнозам ученых Института аграрной экономики, 2026 год будет проходить в условиях военных рисков и неопределенности, однако Украина имеет шансы сохранить нынешние объемы торговли продовольствием и оставаться среди ведущих поставщиков на мировом рынке.

