Україна додала в експорті товарів з доданою вартістю

У 2025 році частка агропродовольчої продукції становила 56 відсотків у загальному експорті Україна, зберігши лідерські позиції в товарній структурі. Хоча цей показник нижчий за 60 відсотків у 2024 році, він є третім за величиною за весь період незалежності, повідомив заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Микола Пугачов.

За його словами, характерною тенденцією минулого року стало зростання експорту продукції з доданою вартістю – передусім товарів переробної промисловості, частка яких становила близько однієї п’ятої від усіх аграрних постачань за кордон.

За даними Державної митної служби України, у 2025 році зовнішньоторгівельний оборот агропродовольчої продукції сягнув 31,83 мільярда доларів США, що на 3 відсотки менше, ніж роком раніше. Експорт становив 22,71 мільярда доларів США (мінус 9 відсотків), тоді як імпорт зріс до 9,12 мільярда доларів США (плюс 13 відсотків).

Що відбувалось минулого року на експортному ринку України?

Минулого року знову проявилася нестабільність зовнішньої аграрної торгівлі – зростання імпорту супроводжувалося скороченням експортних надходжень. Однією з причин стало зниження обсягів постачання до Європейського Союзу, адже умови торгівлі змінювалися кілька разів і лише наприкінці року були затверджені нові правила, що діятимуть до перегляду у 2028 році.

Водночас позитивною тенденцією стало збільшення експорту продукції перероблювання – готових харчових товарів, молочної продукції, борошна, крохмалю та маргарину. Виторг від їх продажу за кордон у 2025 році досягла 4,4 мільярда доларів США, а частка в аграрному експорті наблизилася до 20 відсотків.

В Інституті аграрної економіки зазначили, що негативний вплив на торгівлю мали також російські атаки на інфраструктуру портів Одещини та Дунаю, які з грудня 2025 року призвели до уповільнення експорту як сировини, так і переробленої продукції.

Зверніть увагу! За прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, 2026 рік проходитиме в умовах воєнних ризиків і невизначеності, однак Україна має шанси зберегти нинішні обсяги торгівлі продовольством і залишатися серед провідних постачальників на світовому ринку.

