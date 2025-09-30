В России хотят увеличить поставки подсолнечного масла в Индию, чтобы вытеснить оттуда украинский продукт. Этому способствует также хороший урожай, увеличение площадей под подсолнечником и другие факторы.

Российские производители масла переориентируются на Индию

Государственное агентство по аграрному экспорту России сообщило, что страна планирует увеличить экспорт подсолнечного в Индию, стремясь заменить украинские поставки, которые сейчас переориентируются на Европу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также В USDA ухудшили прогноз по производству и переработке украинского подсолнечника

Россия может укрепить свои позиции в экспорте подсолнечного масла на индийский рынок в сезоне 2025/26. Это может произойти из-за того, что украинские поставщики смещают фокус с Азии на Европу,

– заявляют в агентстве Agroexport.

По словам Дмитрия Рылько, руководителя консалтинговой компании IKAR, Россия планирует экспортировать рекордные 5 миллионов тонн подсолнечного масла в сезоне 2025/26. Индия остается крупнейшим покупателем этого продукта, на нее приходится треть всех российских поставок.

Обратите внимание! В этом году Россия также ожидает рекордный урожай подсолнечника, поскольку все больше фермеров отказываются от выращивания пшеницы - главной статьи аграрного экспорта страны - из-за ее низкой рентабельности.

Индия также не против закупок из России

Индия импортирует соевое и подсолнечное масло из Аргентины, Бразилии, России и Украины.

Индия является крупнейшим в мире импортером растительных масел и открыта к идее увеличения закупок подсолнечного масла из России,

– сообщил Reuters источник в правительстве Индии, добавив, что окончательные решения принимают частные трейдеры.

Михаил Мальцев, председатель российского Союза производителей масел и жиров, заявил, что производство растительного масла, включая соевое и рапсовое, в этом году вырастет на 7,5% и превысит 10,5 миллиона тонн. Он также прогнозирует рекордный объем экспорта масел.

Важно! Руководитель Agroexport Илья Илюшин сообщил, что Россия стремится увеличить и поставки зерновых и бобовых в Индию. В прошлом году Россия экспортировала туда 0,8 миллиона тонн гороха, став вторым по объемам поставщиком.

Подсолнечное масло сильно подорожало в Европе: что будет с ценами в Украине?