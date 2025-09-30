У Росії хочуть збільшити постачання соняшникової олії в Індію, щоб витіснити звідти український продукт. Цьому сприяє також хороший врожай, збільшення площ під соняшником та інші чинники.

Російські виробники олії переорієнтовуються на Індію

Державне агентство з аграрного експорту Росії повідомило, що країна планує збільшити експорт соняшникової до Індії, прагнучи замінити українські постачання, які нині переорієнтовуються на Європу, повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

Росія може зміцнити свої позиції в експорті соняшникової олії на індійський ринок у сезоні 2025/26. Це може відбутися через те, що українські постачальники зміщують фокус з Азії на Європу,

– заявляють у агентстві Agroexport.

За словами Дмитра Рилька, керівника консалтингової компанії IKAR, Росія планує експортувати рекордні 5 мільйонів тонн соняшникової олії у сезоні 2025/26. Індія залишається найбільшим покупцем цього продукту, на неї припадає третина всіх російських постачань.

Зверніть увагу! Цього року Росія також очікує рекордний урожай соняшнику, оскільки дедалі більше фермерів відмовляються від вирощування пшениці — головної статті аграрного експорту країни — через її нижчу рентабельність.

Індія також не проти закупівель з Росії

Індія імпортує соєву та соняшникову олію з Аргентини, Бразилії, Росії та України.

Індія є найбільшим у світі імпортером рослинних олій і відкрита до ідеї збільшення закупівель соняшникової олії з Росії,

– повідомило Reuters джерело в уряді Індії, додавши, що остаточні рішення ухвалюють приватні трейдери.

Михайло Мальцев, голова російського Союзу виробників олій і жирів, заявив, що виробництво рослинної олії, включно із соєвою та ріпаковою, цього року зросте на 7,5% і перевищить 10,5 мільйона тонн. Він також прогнозує рекордний обсяг експорту олій.

Важливо! Керівник Agroexport Ілля Ілюшин повідомив, що Росія прагне збільшити й постачання зернових та бобових в Індію. Торік Росія експортувала туди 0,8 мільйона тонн гороху, ставши другим за обсягами постачальником.

