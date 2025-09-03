Які обсяги скорочення експорту олії?

Експорт соняшникової олії з України у серпні скоротився до 150 тисяч тонн, що стало мінімальним місячним обсягом за більш ніж 3 роки, повідомляє 24 Канал із посиланням на "АПК-Інформ". Це стало другим найнижчим місячним показником за останні майже 14 сезонів.

Зверніть увагу! На думку аналітиків, скорочення відбулося за всіма основними напрямками, зокрема не фіксувалося постачань до Індії.

Зниження темпів експорту даного продукту в указаний період зумовлено сезонними чинниками, зокрема скороченням пропозиції соняшнику на внутрішньому ринку, що обмежувало переробку, а також зниженням попиту з боку деяких імпортерів в очікуванні постачань більш дешевої олії із сировини нового врожаю,

– пояснюють експерти.

Усього за підсумками 2024/25 маркетингового року з України було експортовано 4,73 мільйона тонн соняшникової олії, що на 24% поступається показнику попереднього сезону та стало мінімумом для останніх трьох сезонів.

Чому скоротилися темпи експорту олії?

Основними факторами, що обмежили експорт даного продукту з України, стали менший урожай соняшнику торік і низька маржинальність його переробки. Водночас постачання на основні ринки збуту в сезоні, що вже завершився, дещо збільшились.

До топ-3 імпортерів української олії увійшли:

Індія (767 тисяч тонн, +44% до 2023/24 маркетингового року),

(767 тисяч тонн, +44% до 2023/24 маркетингового року), Іспанія (656 тисяч тонн, +11%),

(656 тисяч тонн, +11%), Італія (504 тисяч тонн, +28%).

Важливо! Аналітики зазначають, що в цілому сезон став досить складним для українського сектору переробки соняшнику, що змусило заводи шукати кращої рентабельності в переробці сої та ріпаку, а також стало поштовхом для просування «соєво-ріпакових правок», доля яких, до речі, досі залишається невизначеною.

