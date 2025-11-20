Украина в этом сезоне не будет ограничивать экспорт пшеницы

Экспорт пшеницы из Украины в сезоне, который длится с июля 2025 по июнь 2026 года ограничиваться не планируют. Объемы урожая позволяют сохранить текущие темпы экспорта.

Экспорт пшеницы ограничивать не будут

Заместитель министра экономики Тарас Высоцкий рассказал, что Украина не планирует ограничивать экспорт пшеницы в сезоне 2025/26, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Ограничений не будет из-за высокого урожая и более низких темпов экспорта в начале текущего сезона.

Мы не планируем вводить никаких ограничений на экспорт пшеницы в этом сезоне. Урожай выше, чем в прошлом году, а темпы экспорта ниже,

– сказал Тарас Высоцкий.

По оценкам министерства, урожай пшеницы в этом году около 23 миллионов тонн, а экспорт ожидается на уровне около 17 миллионов тонн. Украина собрала 22,6 миллиона тонн пшеницы в 2024 году и экспортировала 15,7 миллиона тонн в сезоне 2024/25.

По данным Минэкономики, по состоянию на этот сезон страна уже экспортировала 6,8 миллиона тонн пшеницы против 8,6 миллиона тонн за аналогичный период прошлого сезона.

