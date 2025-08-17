Жатва ранних зерновых и бобовых понемногу завершается. По состоянию на сейчас, собрано уже около 75% пшеницы.

Какова ситуация со сбором пшеницы в Украине сейчас?

В комментарии 24 Каналу аграрный специалист Андрей Бут отметил, что в прошлом году в середине августа Украина уже завершала сбор пшеницы.

Андрей Бут Директор департамента внешнеэкономической деятельности Группы Агротрейд Старт сезона был очень напряженным – уборка задерживалась, а суда в порты Одессы – нет. Рынок почувствовал острую нехватку зерна, и экспортеры были вынуждены переплачивать за быстрые поставки от производителей с юга, ведь форвардные контракты, заключенные несколько месяцев назад, не выполнялись, потому что банально не было зерна – пшеница стояла в поле.

Бут отмечает, что нынешние темпы экспорта значительно ниже чем в прошлом году:

за июль в целом было экспортировано – 0,7 миллиона тонн зерна;

в 2024 году за этот период экспортировали – 1,5 миллиона тонн.

В августе возможно ситуация улучшится, но, вероятно, общий объем экспортируемого не достигнет показателя 2024 года – 2,2 миллиона тонн.

Заметьте! Бут отмечает, что особенно не хватало именно фуражной пшеницы. Цены на нее достигали 228 – 230 долларов на базисе DAP. С 20-х чисел ее стоимость начала стремительно снижаться.

Как изменились цены на пшеницу на внутреннем рынке?

Если опираться на базис DAP, стоимость пшеницы на внутреннем рынке такова: