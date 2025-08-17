Жнива ранніх зернових та бобових потроху завершується. Станом на зараз, зібрано уже близько 75% пшениці.

Яка ситуація зі збором пшениці в Україні зараз?

У коментарі 24 Каналу аграрний фахівець Андрій Бут зазначив, що торік в середині серпня Україна уже завершувала збір пшениці.

Андрій Бут Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності Групи Агротрейд Старт сезону був дуже напруженим – збирання затримувалося, а судна в порти Одеси – ні. Ринок відчув гостру нестачу зерна, і експортери були змушені переплачувати за швидкі поставки від виробників з півдня, адже форвардні контракти, укладені кілька місяців тому, не виконувалися, бо банально не було зерна – пшениця стояла в полі.

Бут зазначає, що цьогорічні темпи експорту значно нижчі ніж торік:

за липень загалом було експортовано – 0,7 мільйона тонн зерна;

у 2024 році за цей період експортували – 1,5 мільйона тонн.

У серпні можливо ситуація покращиться, але, імовірно, загальний об'єм експортованого не сягне показника 2024 року – 2,2 мільйона тонн.

Зауважте! Бут наголошує, що особливо не вистачало саме фуражної пшениці. Ціни на неї сягали 228 – 230 доларів на базисі DAP. З 20-х чисел її вартість почала стрімко знижуватись.

Як змінились ціни на пшеницю на внутрішньому ринку?

Якщо спиратись на базис DAP, вартість пшениці на внутрішньому ринку така: