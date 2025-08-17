Ситуація напружена: яка вартість української пшениці зараз
- Зібрано близько 75% ранньої пшениці.
- Ціни на пшеницю на базисі DAP коливаються від 202 до 232 доларів за тонну залежно від класу.
Жнива ранніх зернових та бобових потроху завершується. Станом на зараз, зібрано уже близько 75% пшениці.
Яка ситуація зі збором пшениці в Україні зараз?
У коментарі 24 Каналу аграрний фахівець Андрій Бут зазначив, що торік в середині серпня Україна уже завершувала збір пшениці.
Читайте також Різко зросли ціни: чому так подорожчали дині останнім часом
Старт сезону був дуже напруженим – збирання затримувалося, а судна в порти Одеси – ні. Ринок відчув гостру нестачу зерна, і експортери були змушені переплачувати за швидкі поставки від виробників з півдня, адже форвардні контракти, укладені кілька місяців тому, не виконувалися, бо банально не було зерна – пшениця стояла в полі.
Бут зазначає, що цьогорічні темпи експорту значно нижчі ніж торік:
- за липень загалом було експортовано – 0,7 мільйона тонн зерна;
- у 2024 році за цей період експортували – 1,5 мільйона тонн.
У серпні можливо ситуація покращиться, але, імовірно, загальний об'єм експортованого не сягне показника 2024 року – 2,2 мільйона тонн.
Зауважте! Бут наголошує, що особливо не вистачало саме фуражної пшениці. Ціни на неї сягали 228 – 230 доларів на базисі DAP. З 20-х чисел її вартість почала стрімко знижуватись.
Як змінились ціни на пшеницю на внутрішньому ринку?
Якщо спиратись на базис DAP, вартість пшениці на внутрішньому ринку така:
- пшениця, яка відноситься до 4 класу – коштує 202 – 210 доларів за тонну;
- 3 класу – 228 – 230 доларів за тонну;
- 2 класу – 230 – 232 доларів за тонну.