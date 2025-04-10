Украина наращивает экспорт сои на фоне высокого спроса в ЕС

Украинские производители продолжают наращивать позиции на мировом рынке сои. Экспорт растет несмотря на внешние риски и колебания.

Экспорт сои продолжает расти

По состоянию на начало апреля украинские производители уже экспортировали почти 93 тысячи тонн сои, сообщает 24 Канал со ссылкой на ВАР. Кроме того, активная переработка на внутреннем рынке и высокий уровень отгрузок позволили эффективно разгрузить рекордный урожай этого года.

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На 1 апреля в Украине оставалось ориентировочно 2 миллиона тонн сои – немного больше, чем в прошлом году, когда было около 1,7 – 1,8 миллиона тонн. Но благодаря высокой переработке и экспорту мы уверенно сокращаем остатки. Уже в мае-июне можем выйти на аналогичные показатели к прошлому сезону. Таким образом, рынок рынок смог усвоить рекордный объем сои. Это хороший сигнал для аграриев и экспортеров,

– отмечают аналитики ПУСК.

На мировом рынке сои фиксируется некоторое снижение активности импортеров – частично из-за ожидания новостей относительно возможных пошлин между США и ЕС. Однако цены остаются стабильными: на глубоководных портах – 385 – 390 долларов за тонну. Переработчики в Украине активизировались, и условные цены на сою держатся на уровне 17 500 – 17 800 гривен за тонну. Спрос на соевое масло со стороны Европы также поддерживает рынок.

Почему украинская соя популярна

По словам аналитиков, европейские покупатели последние недели активно контрактуют украинское соевое масло. Спрос со стороны переработчиков остается высоким, а значит и закупочные цены на сою стабильно держатся на привлекательном уровне. Это способствует сохранению маржинальности производства. Украинская соя продолжает быть конкурентной, даже на фоне снижения котировок на биржах.

Мировые тренды могут сыграть в пользу Украины. В США прогнозируется снижение площадей под кукурузой на 5 – 6%, зато площади под соей могут вырасти на аналогичную величину. Южная Америка – Бразилия и Аргентина – планирует сохранять или даже наращивать объемы производства. Однако американская соя сейчас теряет конкурентоспособность на фоне торгового напряжения между США и ЕС.

Если ситуация с пошлинами между США и Евросоюзом обострится, вполне вероятно перераспределение европейского спроса в пользу украинской сои,

– прогнозируют в ПУСК.

Обратите внимание! Эксперты утверждают, что Европа уже сейчас увеличивает закупки у Украины, а в ближайшие месяцы эта тенденция может только усилиться. Мировой рынок в целом выглядит стабильно, без предпосылок к резким обвалам. Поэтому можно ожидать сохранения цен и потенциального расширения присутствия украинской сои на европейском рынке.