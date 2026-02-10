Какие страны экспортировали больше всего украинской агропродукции: топ ключевых экспортеров

Европейский Союз и в дальнейшем является главным покупателем украинской агропродовольственной продукции. В то же время в 2025 году доля экспорта в ЕС уменьшилась из-за возвращения торговых квот и пошлин.

Кто купил больше всего украинских товаров?

24 Канал узнал, какие аграрные товары формируют основу экспорта Украины и какие страны являются ключевыми импортерами. В Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства добавляют, что на сегодня основным рынком сбыта украинской агропродовольственной продукции остается Евросоюз.

По данным Гостаможслужбы по итогам 2025 года в страны ЕС было направлено 47% аграрного экспорта Украины, что составляет 12,1 миллиарда долларов США.

Среди государств-лидеров по импорту украинской агропродукции по валютной выручке является Турция, Нидерланды, Италия, Испания и Польша.

Эти показатели подтверждают ключевую роль европейского рынка для украинского агросектора и стабильный спрос на отечественную продукцию даже в условиях войны.

Впрочем руководитель аналитического отдела УКАБ Светлана Литвин заявляет, что в 2025 году наблюдалось сокращение доли экспорта в ЕС из-за введения торговых изменений, а именно возвращение торговых квот и пошлин.

Если в 2024 году доля стран ЕС в украинском экспорте составляла 52%, то по предварительным оценкам в 2025 году – 49%. Выросла доля стран Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, но уменьшилась в Азию (в основном из-за минимального экспорта в Китай),

– говорит госпожа Светлана.

Например, наибольшая доля в экспортной выручке зерновых, а именно 57%, пришлось на такие импортеры, как Турция, Египет, Италия, Испания и Алжир.

В то же время основными покупателями масличных культур были Германия, Турция, Нидерланды, Бельгия и Египет.

А по продукции животноводства, то крупнейшими импортерами стали Нидерланды, Великобритания, Молдова, Словакия, Саудовская Аравия.

Обратите внимание! С 2022 года Евросоюз вводил для Украины льготный торговый режим, но летом 2025 года срок действия этого режима истек. 6 июня 2025 года Еврокомиссия приняла новые квоты на украинский аграрный экспорт, а это значит: все, что будет превышать эти квоты, будет облагаться пошлинами. В то же время в октябре 2025 года квоты несколько увеличили.

Экспорт 2025: какой агропродукции Украина продала больше всего?