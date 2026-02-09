Какой продукции экспортировано больше всего?

В комментарии 24 Канала эксперт Института аграрной экономики Богдан Духницкий рассказал, что традиционно главными в товарной структуре отечественного агропродовольственного экспорта остаются зерновые культуры, масла и жиры, масличные, остатки пищевой промышленности, мясо и субпродукты.

Читайте также Агроэкспорт в новой реальности: кто "вырвался" в лидеры, несмотря на блокаду и атаки

Богдан Духницкий Научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" По итогам 2025 года эти виды сельхозпродукции вместе с объединенной группой молокопродуктов, яиц и меда сформировали 86% стоимостных объемов зарубежных поставок.

Кроме того, до начала полномасштабного вторжения России доминантный ассортимент аграрного экспорта также состоял из зерновых и масличных, растительных масел, остатков и отходов, различных видов мяса.

В 2023 – 2024 годах он дополнялся сахаром и кондитерскими изделиями из него, продажи которых принесли в 2024 году довольно высокую выручку в 652 миллиона долларов,

– заявил господин Богдан.

На запрос 24 Канала в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства подробнее объяснили, что лидируют в рейтинге экспортных позиций кукуруза с показателями в почти 18 миллионов тонн, а второе место занимает пшеница – 13,6 миллиона тонн.

В 2023 и 2024 годах структура ТОП-5 позиций по объемам экспорта оставалась аналогичной по сравнению с 2025 годом в большинстве позиций, кроме объемов экспорта соевых бобов в 2024 году, эта позиция занимала 6 место,

– говорят в ведомстве.

Зато руководитель аналитического отдела УКАБ Светлана Литвин приводит для 24 Канала данные по экспортной выручке в 2025 году, где на первом месте находилось подсолнечное масло, а на втором кукуруза.

В 2025 году было продано подсолнечного масла на 5,2 миллиарда долларов,

Кукурузы – на 3,9 миллиарда долларов,

Пшеницы – на 3 миллиарда долларов,

Соевых бобов – на 1,3 миллиарда долларов,

Мясо птицы – на 1,1 миллиарда долларов.

Как объясняет Светлана, если сравнивать результаты с предыдущим годом, то первые 3 места остаются без изменений.

Светлана Литвин Руководитель аналитического отдела УКАБ Позиция сои поднялась с 5-го места в рейтинге до 4-го, имея такую же экспортную выручку, как и в прошлом году. Но покинул рейтинг рапс, экспортная выручка которого наоборот уменьшилась.

Напоминаем, что еще в марте 2025 года в Министерстве аграрной политики и продовольствия сообщили, что к ключевым позициям агропродукции, которая экспортировалась, входили кукуруза, подсолнечное масло, пшеница, соевые бобы, мясо птицы.

Зато уже в ноябре того же года рост продемонстрировали почти все категории товаров, передают в Комитете по вопросам аграрной и земельной политики. Наибольший прирост наблюдался среди зерновых (экспорт кукурузы) и жмыха (переработка масличных культур).

В целом в Минэкономики отмечают, что Украина по объемам производства зерновых занимает второе место среди стран Евросоюза после Франции. А в производстве кукурузы – первое место.

Рекордный урожай и слабый экспорт: украинский горох оказался под давлением цен