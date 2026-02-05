Почему сбыт гороха стал слишком сложной задачей?

В сезоне 2025/26 годов украинский рынок гороха столкнулся с парадоксальной ситуацией сообщает "УкрАгроКонсалт". В этом году рекордный урожай обернулся серьезными трудностями со сбытом.

Читайте также Экспорт под ударом из-за обстрелов портов: Украина может потерять около 1 миллиарда долларов

По оценкам аналитиков, производство гороха по итогам сезона выросло до 653 тысяч тонн, что на 40 процентов больше по сравнению с предыдущим годом и является самым высоким показателем за последние 7 лет. В то же время темпы экспорта в первой половине маркетингового года оказались нетипично низкими.

Так, в период с июля по декабрь 2025 года из Украины экспортировали только 160 тысяч тонн гороха, что на 34 процента меньше, чем годом ранее. Это составляет около трети общего экспортного потенциала сезона, тогда как в предыдущие годы к середине сезона реализовывали 60 – 70 процентов объемов. Такая ситуация формирует профицит продукции на внутреннем рынке и дополнительно давит на цены.

Обратите внимание! Эксперты объясняют, что ключевые направления сбыта – Индия и Турция – фактически выбыли с рынка, а ожидаемый экспорт в Китай пока не приобрел массовый характер. На этом фоне в конце осени экспортные цены снизились до 260 – 270 долларов США за тонну на условиях CPT Одесса, что стало минимальным уровнем за последний год и сдерживает активность продаж.

Экспортные цены на продовольственную пшеницу в Украине пошли вверх после длительной паузы