Агроэкспорт в новой реальности: кто "вырвался" в лидеры, несмотря на блокаду и атаки

В 2021 году зафиксировали рекордные более 27 миллиардов долларов агропродовольственного экспорта. С начала полномасштабной войны эти доходы начали снижаться. Все из-за морской блокады портов врагом, а впоследствии из-за массированных атак и изменения традиционных торговых маршрутов.

Впрочем, несмотря на это, аграрный экспорт до сих пор остается ключевым источником валютных поступлений в Украину. В частности, благодаря зерновым и масличным культурам. Кроме того, растет роль переработки и продукции с большей добавленной стоимостью, что уменьшает зависимость от больших объемов аграрного сырья.

24 Канал узнал, какие аграрные товары формируют основу экспорта Украины и какие страны являются ключевыми импортерами, как война и логистические ограничения повлияли на его конкурентоспособность и почему растет роль переработанной продукции.

Какую агропродукцию больше всего экспортирует Украина?

В комментарии 24 Канала эксперт Института аграрной экономики Богдан Духницкий рассказал, что традиционно главными в товарной структуре отечественного агропродовольственного экспорта остаются зерновые культуры, масла и жиры, масличные, остатки пищевой промышленности, мясо и субпродукты.

Богдан Духницкий Научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" По итогам 2025 года эти виды сельхозпродукции вместе с объединенной группой молокопродуктов, яиц и меда сформировали 86% стоимостных объемов зарубежных поставок.

Кроме того, до начала полномасштабного вторжения России доминантный ассортимент аграрного экспорта также состоял из зерновых и масличных, растительных масел, остатков и отходов, различных видов мяса.

В 2023 – 2024 годах он дополнялся сахаром и кондитерскими изделиями из него, продажи которых принесли в 2024 году довольно высокую выручку в 652 миллиона долларов,

– заявил господин Богдан.

На запрос 24 Канала в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства подробнее объяснили, что лидируют в рейтинге экспортных позиций кукуруза с показателями в почти 18 миллионов тонн, а второе место занимает пшеница – 13,6 миллиона тонн.

В 2023 и 2024 годах структура ТОП-5 позиций по объемам экспорта оставалась аналогичной по сравнению с 2025 годом в большинстве позиций, кроме объемов экспорта соевых бобов в 2024 году, эта позиция занимала 6 место,

– говорят в ведомстве.

Зато руководитель аналитического отдела УКАБ Светлана Литвин приводит для 24 Канала данные по экспортной выручке в 2025 году, где на первом месте находилось подсолнечное масло, а на втором кукуруза.

В 2025 году было продано подсолнечного масла на 5,2 миллиарда долларов,

Кукурузы – на 3,9 миллиарда долларов,

Пшеницы – на 3 миллиарда долларов,

Соевых бобов – на 1,3 миллиарда долларов,

Мясо птицы – на 1,1 миллиарда долларов.

Как объясняет Светлана, если сравнивать результаты с предыдущим годом, то первые 3 места остаются без изменений.

Светлана Литвин Руководитель аналитического отдела УКАБ Позиция сои поднялась с 5-го места в рейтинге до 4-го, имея такую же экспортную выручку, как и в прошлом году. Но покинул рейтинг рапс, экспортная выручка которого наоборот уменьшилась.

Напоминаем, что еще в марте 2025 года в Министерстве аграрной политики и продовольствия сообщили, что к ключевым позициям агропродукции, которая экспортировалась, входили кукуруза, подсолнечное масло, пшеница, соевые бобы, мясо птицы.

Зато уже в ноябре того же года рост продемонстрировали почти все категории товаров, передают в Комитете по вопросам аграрной и земельной политики. Наибольший прирост наблюдался среди зерновых (экспорт кукурузы) и жмыха (переработка масличных культур).

В целом в Минэкономики отмечают, что Украина по объемам производства зерновых занимает второе место среди стран Евросоюза после Франции. А в производстве кукурузы – первое место.

Кто является ключевыми импортерами украинской агропродукции?

В Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства добавляют, что на сегодня основным рынком сбыта украинской агропродовольственной продукции остается Евросоюз.

По данным Гостаможслужбы по итогам 2025 года в страны ЕС было направлено 47% аграрного экспорта Украины, что составляет 12,1 миллиарда долларов США.

Среди государств-лидеров по импорту украинской агропродукции по валютной выручке является Турция, Нидерланды, Италия, Испания и Польша.

Эти показатели подтверждают ключевую роль европейского рынка для украинского агросектора и стабильный спрос на отечественную продукцию даже в условиях войны.

Впрочем руководитель аналитического отдела УКАБ Светлана Литвин заявляет, что в 2025 году наблюдалось сокращение доли экспорта в ЕС из-за введения торговых изменений, а именно возвращение торговых квот и пошлин.

Если в 2024 году доля стран ЕС в украинском экспорте составляла 52%, то по предварительным оценкам в 2025 году – 49%. Выросла доля стран Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, но уменьшилась в Азию (в основном из-за минимального экспорта в Китай),

– говорит госпожа Светлана.

Например, наибольшая доля в экспортной выручке зерновых, а именно 57%, пришлось на такие импортеры, как Турция, Египет, Италия, Испания и Алжир.

В то же время основными покупателями масличных культур были Германия, Турция, Нидерланды, Бельгия и Египет.

А по продукции животноводства, то крупнейшими импортерами стали Нидерланды, Великобритания, Молдова, Словакия, Саудовская Аравия.

Напоминаем! С 2022 года Евросоюз вводил для Украины льготный торговый режим, но летом 2025 года срок действия этого режима истек. 6 июня 2025 года Еврокомиссия приняла новые квоты на украинский аграрный экспорт, а это значит: все, что будет превышать эти квоты, будет облагаться пошлинами. В то же время в октябре 2025 года квоты несколько увеличили.

Какие ключевые тенденции в агросекторе за последний год?

В Министерстве экономики заявили, что главная тенденция 2025 года – сохранение высокой роли агроэкспорта на фоне его диверсификации.

Несмотря на то, что ЕС остается ключевым рынком, Украина системно расширяет присутствие в странах Азии, Африки и Ближнего Востока. Агропродукция и в дальнейшем остается основой украинского экспорта,

– сообщают в ведомстве.

Дело в том, что объем аграрного экспорта по итогам 2025 года составил 22,6 миллиарда долларов, а это почти 56% от всего экспорта страны.

Кроме того, что на агроэкспорт влияет возвращение квот ЕС на отдельные виды продукции, существенное влияние имеют и рыночные факторы. Речь идет прежде всего о мировых ценах и спросе.

Показательный пример, кукуруза, по которой в прошлом году было зафиксировано падение валютной выручки, несмотря на отсутствие квотных ограничений со стороны ЕС. Это еще раз подтверждает, что не все изменения обусловлены торговой политикой,

– говорят в министерстве.

В целом аграрный экспорт Украины в прошлом году демонстрировал не просто адаптацию, а переориентацию на более сбалансированную, диверсифицированную модель. Это повышает его устойчивость в средне- и долгосрочной перспективе.

Параллельно с диверсификацией меняется еще и структура агроэкспорта. Как объясняет Светлана Литвин из УКАБ, процесс наращивания внутренней переработки продукции растениеводства и животноводства является длительным и будет измеряться не одним годом.

Можно говорить о первых сдвигах, в частности удачным примером является экспорт соевого и рапсового масла – на 587,5 миллиона долларов и 398,4 миллиона долларов соответственно,

– проанализировала ученая.

В то же время во многих товарных категориях Украина все еще остается преимущественно поставщиком сырья, в частности зерновых, что свидетельствует о значительном потенциале для дальнейшего развития переработки и увеличения добавленной стоимости в агросекторе.

Богдан Духницкий также добавляет, что за последние годы в структуре аграрного экспорта Украины постепенно происходят изменения в пользу продукции с большей добавленной стоимостью – за последние 5 лет наблюдается восходящий тренд в поставках продукции.

Хотя сырьевые товары и в дальнейшем доминируют в общих объемах поставок, роль продукции пищевой и перерабатывающей промышленности заметно возрастает. К этой категории относятся, в частности, готовые пищевые продукты, а также молокопродукты, мука, крахмал, маргарин и другие виды переработанной агропродукции,

– говорит эксперт Института аграрной экономики.

В 2021 году суммарная стоимость экспорта этой продукции превысила 4 миллиарда долларов США, а ее доля в общем аграрном экспорте составляла около 15%. Уже в 2024 году этот показатель вырос почти до 17%.

А в 2025 году экспортная выручка от реализации переработанной агропродукции достиг 4,4 миллиарда долларов США, а ее доля в структуре аграрного экспорта выросла почти до 20%.

Какие основные проблемы сегодня сдерживают экспорт агропродукции?

В Минэкономики заявляют, что основной причиной сокращения экспорта стала задержка жатвы поздних культур из-за неблагоприятных погодных условий.

К примеру! К концу сентября 2025 года было обмолочено лишь около 5% площадей под кукурузой, что значительно меньше среднегодовых показателей.

Дело в том, что из-за высокой влажности зерно нужно дополнительно просушивать, а это замедлило темпы отгрузок и увеличило логистические расходы.

Кроме того, Духницкий рассказал, что еще с начала полномасштабного вторжения Украина была вынуждена осуществлять экспорт в условиях полного, или частичного ограничения логистических мощностей.

Но несмотря на все трудности, большим позитивом остается сам факт развития экспорта переработанной продукции,

– отмечает господин Богдан.

В 2025 году, если не учитывать остатки и отходы, немалые доходы были получены благодаря экспорту:

готовых продуктов из зерна – 501 миллион долларов,

сахара и сахарных кондитерских изделий – 476 миллионов долларов,

алкогольных и безалкогольных напитков – 361 миллион долларов,

переработанной плодоовощной продукции – 349 миллионов долларов,

изделий из какао и шоколада – 346 миллионов долларов,

сливочного масла – 107 миллионов долларов,

сухого и сгущенного молока – 97 миллионов долларов.

Стоит заметить, что любая переработанная продукция, экспортируемая, постепенно снижает зависимость Украины от потребности вывозить большие объемы сырья.