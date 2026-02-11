Украинский экспорт муки меняет географию: куда идет агроэкспорт

В сезоне 2025/26 маркетингового года Украина может экспортировать около 65 тысяч тонн пшеничной муки. Это на 2,6% меньше, чем в предыдущем сезоне.

Как изменится экспорт украинской муки в 2026 году?

Объемы экспорта украинской пшеничной муки в сезоне 2025/26 маркетингового года, по прогнозам "АПК-Информ", составят около 65 тысяч тонн. Годом ранее экспорт муки составлял 67 тысяч тонн.

В июле – январе 2025/26 маркетингового года на внешние рынки было отгружено 37,5 тысяч тонн муки, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Только в январе экспорт снизился на 23% – до 4,3 тысячи тонн.

Обратите внимание! Основными рынками сбыта остаются Молдова (30%), Палестина (20%) и Чехия (16%), однако поставки в эти страны сократились. В частности, Молдова уменьшила импорт до 11,4 тысячи тонн (–8%), Палестина – до 7,3 тысячи тонн (–10%), Чехия – до 5,9 тысячи тонн (–32%).

В то же время Израиль и Испания увеличили закупки украинской муки, импортировав соответственно 3 тысячи тонн и 2,7 тысячи тонн.

Важно! Аналитики связывают снижение экспортного прогноза с ожидаемым спадом производства. За семь месяцев сезона в Украине изготовили 510,5 тысячи тонн муки, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого маркетингового года.

