Молдова временно запретила экспорт курятины из Украины
Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Республики Молдова (ANSA) временно приостановило импорт украинского мяса птицы и кормов для птиц, сообщили в ассоциации "Союз птицеводов Украины". Решение приняли после обнаружения метронидазола – антибиотика, запрещенного в Украине, Европейском Союзе и Молдове – в одной партии кормов, предназначенных для экспорта.
По информации отраслевого объединения, нарушения зафиксировали только в одном лабораторном образце кормов. В то же время молдавский регулятор распространил ограничения также на импорт мяса птицы, хотя проверки не выявили в нем несоответствий.
Обратите внимание! В ассоциации отмечают, что такое решение вызвало непонимание среди украинских производителей. Там отмечают, что от европейских или британских контролирующих органов претензий к качеству украинской продукции ранее не поступало.
Представители отрасли считают действия ANSA предвзятыми и призывают начать переговоры с молдавской стороной для снятия ограничений и сохранения двусторонней торговли. Также птицеводы предлагают при необходимости использовать механизмы Всемирной торговой организации, поскольку, по их мнению, ограничения не имеют достаточного научного подтверждения.
Важно! Кроме того, ассоциация обратилась к Госпродпотребслужбе Украины с просьбой провести расследование и установить возможный источник попадания метронидазола в корма.
Экспорт 2025: какой агропродукции Украина экспортирует больше всего?
В 2025 году Украина экспортировала подсолнечного масла на 5,2 миллиарда долларов, кукурузы на 3,9 миллиарда долларов, а пшеницы на 3 миллиарда долларов.
Ключевыми экспортными позициями остаются зерновые культуры, масла и жиры, в частности кукуруза, подсолнечное масло, пшеница, соевые бобы, и мясо птицы.