Молдова тимчасово заборонила експорт курятини з України

Національне агентство з безпеки харчових продуктів Республіки Молдова (ANSA) тимчасово призупинило імпорт українського м'яса птиці та кормів для птахів, повідомили в асоціації "Союз птахівників України". Рішення ухвалили після виявлення метронідазолу – антибіотика, забороненого в Україні, Європейському Союзі та Молдові – в одній партії кормів, призначених для експорту.

За інформацією галузевого об'єднання, порушення зафіксували лише в одному лабораторному зразку кормів. Водночас молдовський регулятор поширив обмеження також на імпорт м'яса птиці, хоча перевірки не виявили у ньому невідповідностей.

Зверніть увагу! В асоціації зазначають, що таке рішення викликало нерозуміння серед українських виробників. Там наголошують, що від європейських або британських контролюючих органів претензій до якості української продукції раніше не надходило.

Представники галузі вважають дії ANSA упередженими та закликають розпочати переговори з молдовською стороною для зняття обмежень і збереження двосторонньої торгівлі. Також птахівники пропонують за необхідності використати механізми Світової організації торгівлі, оскільки, на їхню думку, обмеження не мають достатнього наукового підтвердження.

Важливо! Крім того, асоціація звернулася до Держпродспоживслужби України з проханням провести розслідування і встановити можливе джерело потрапляння метронідазолу до кормів.

