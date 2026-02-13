Цены на продовольственную пшеницу в портах растут: какие тенденции на экспортном рынке

На украинском рынке продовольственной пшеницы сохраняется восходящая ценовая тенденция. Эксперты связывают это с активизацией закупок и сокращением конкуренции на внешних рынках.

Экспортная стоимость пшеницы растет

По данным "АПК-Информ", на экспортном рынке Украины фиксируется дальнейший рост цен на продовольственную пшеницу. Цены растут с начала текущей недели.

Повышательную динамику формируют сразу несколько факторов. В частности, экспортеры активизировали закупки на фоне сдержанного предложения со стороны агропроизводителей. Дополнительную поддержку ценам оказывает рост котировок на мировом рынке, а также уменьшение конкуренции на ключевых направлениях сбыта из-за сокращения экспорта российской пшеницы. Внутренний спрос также усиливается из-за конкуренции между мукомолами и трейдерами.

По состоянию на 12 февраля цены спроса в портах Большой Одессы составляют от 211 до 219 долларов США за тонну на условиях поставки CPT-порт. В портах Дуная закупочные цены озвучиваются в пределах от 209 до 217 долларов США за тонну на тех же условиях. Это на 1 – 2 доллара США за тонну выше, чем в конце прошлой недели.

В то же время аналитики отмечают, что нынешнее подорожание пока не стимулирует аграриев активнее продавать зерно, поэтому предложение на рынке остается ограниченным.

