Цена пая в 2024 и 2025 годах: изменилась ли стоимость земли

Открытый рынок земли работает в Украине уже четвертый год. За это время цена гектара земли постоянно дорожает, с некоторыми сезонными падениями.

Сколько стоит гектар земли в апреле 2025 года

В течение прошлого 2024 года цены на землю сельскохозяйственного назначения постоянно росли, сообщает 24 Канал со ссылкой на Опендатабот. В декабре 2024 года средняя стоимость земли по Украине несколько снизилась, однако весной рост цен на землю возобновился.

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В конце апреля 2025 года средняя цена гектара в Украине составляет 86 655 гривен. Это существенный рост по сравнению с началом года, когда средняя цена на землю составляла 54 642 гривны.

Министр аграрной политики и продовольствия делает ставку, что в последующие годы стоимость земли может вырасти примерно на 20%, ведь с момента открытия рынка земли 2021 года земля в Украине уже подорожала с 39 тысяч гривен за гектар до 46 тысяч гривен за гектар в 2024 году,

– отмечал в комментарии 24 Каналу адвокат, управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько.

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Если же сравнивать цены на землю не с началом текущего года, а с аналогичным периодом прошлого, 2024 года, то разница в цене становится еще более разительной. Так, в апреле прошлого года земля в среднем стоила 45 174 гривны за гектар. Это почти вдвое дешевле, чем земля стоит сейчас. Разница составляет 41 481 гривну.

Интересно! В то же время с февраля этого года площадь проданной земли постоянно падает и за апрель равна 12 978 гривнам. В апреле же прошлого года было продано 23 071 гектар земли.