Окунь, щука или карась: как подготовиться к рыбалке в холодное время года
- Для зимней рыбалки важно использовать удочки с мягким хлыстиком и пенопластовой ручкой.
- Окуня лучше всего ловить в первые недели после установления льда, караси зиму переживают в иле, а щуку можно поймать в глубоких ямах возле коряг.
В ноябре рыбакам стоит начинать готовиться к зимней рыбалке. Дело в том, что в более холодное время года рыбалка может оказаться даже более результативной, чем в любую другую. Впрочем для этого следует знать несколько нюансов.
Как рыбачить в зимний период?
Основными требованиями для выбора удочки на зимний период является наличие мягкого хлыстика, а сматывание и разматывание лески должно происходить легко, передает 24 Канал со ссылкой на Киевский рыбоохранный патруль.
Особенно будут удобными удочки с пенопластовой ручкой, ведь на морозе не так будут холодеть руки. Кроме того, во время зимней рыбалки также понадобится плишня для высверливания лунок.
- Рыбалка на окуня
Лучше всего ловить окуня зимой – в первые недели после установления льда. А сам клев держится до конца декабря. Стоит добавить, что окунь зимует небольшими стайками недалеко от берегов, затопленных оврагов и в старых руслах рек.
Ловится лучше всего такая рыба на мормышку или отвесную блесну. Зато для наживки следует использовать мелкий мотыль, кусочки свежей рыбы или червяка, личинки стрекозы и тому подобное.
- Рыбалка на карася
Караси переживают холод, погрузившись в ил. Также они впадают в анабиоз. Дело в том, что такая рыба достаточно теплолюбива, а потому их часто можно обнаружить рыбакам в местах выхода источников с более теплой водой.
В то же время советуют для зимней рыбалки на карасей брать снасти, которые особенно чувствительны. А самое благоприятное время для ловли – ясная солнечная зимняя погода или оттепель.
- Рыбалка на щуку
Щуку не легко обнаружить подо льдом, а еще сложнее – вытащить на поверхность. Рыба обитает в глубоких ямах, а именно у коряг, камней и тому подобное.
Клев на щуку активно приходится на период первого ледостава и оттепели. А сама рыба клюет лучше в пасмурные дни с низкой облачностью.
Интересно! В конце октября и в ноябре уже щука становится более пассивной, а потому не бросается на блесну блесну. В таких случаях нужно постоянно менять блесны, пока не подберете такую, на которую будет ловиться рыба, объясняют в Черкасском рыбоохранном патруле.
Когда ловить рыбу в ноябре лучше всего?
Самыми благоприятными для рыбалки в последний месяц осени будут дни от 8 до 9 ноября, а также с 24 ноября по 28 ноября. Не менее хорошими будут также периоды с 10 по 12 ноября, с 22 ноября по 23 ноября, а также в конце месяца – с 29 ноября по 30 ноября.
А вот плохие дни приходятся на 1, 2, 7, 13, 14, 15, 16 ноября. А вообще лучше не идти на рыбалку в такие дни, как 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20, 21 ноября.