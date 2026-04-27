С поля на полку: как рост затрат аграриев на продукцию может ударить по ценам в супермаркетах

Обострение ситуации на Ближнем Востоке начало напрямую влиять не только на энергетические рынки, но и на аграрный сектор. В частности, напряженность вокруг Ормузского пролива уже вызвала колебания цен на энергоносители.

В то же время для аграриев это означает прежде всего рост расходов, ведь кроме подорожания топлива, выросли в цене еще и минеральные удобрения. Не являются исключением и украинские аграрии.

По разным оценкам, себестоимость агропродукции может вырасти до почти 20%, в зависимости от культуры. Впрочем, не стоит забывать, что аграрный рынок остается глобальным, и внутренние цены в значительной степени зависят еще и от мировой цены.

24 Канал узнал, насколько может подорожать себестоимость производства основных сельскохозяйственных культур, какие фактор влияния станут самыми существенными и как подорожание себестоимости повлияет на цены на продукты.

Как может подорожать себестоимость агропродукции в Украине?

Экономист Олег Пендзин для 24 Канала рассказывает, что горюче-смазочные материалы занимают около 30% расходов на весенние полевые работы. В то же время еще одно очень важное направление, которое существенно влияет на себестоимость аграрной продукции, – азотные удобрения.

Олег Пендзин, руководитель Экономического дискуссионного клуба Дело в том, что для их производства природный газ является сырьем. Соответственно, рост цен на природный газ, в частности из-за ситуации вокруг Ормузского пролива, привело к резкому подорожанию минеральных удобрений. Поэтому сейчас есть ожидания, что себестоимость производства действительно возрастет достаточно существенно.

Впрочем, Пендзин добавляет, что сейчас речь идет именно об общем объеме расходов на гектар. А для того, чтобы оценить вероятный процент роста цены на аграрную продукцию урожая 2026 года нужно знать урожайность на гектар.

Если предположить, что в этом году будет хороший урожай, то на единицу продукции нормативная стоимость затрат на гектар "размажется". То есть есть ожидания относительно хорошей урожайности и, как следствие, будут неплохие цены,

– говорит Олег.

В то же время уже звучат заявления Международной организации продовольствия о рисках продовольственных проблем в некоторых регионах мира, в частности в странах Африки и Латинской Америки.

Все из-за того, что независимо от урожайности, ожидается рост цен на продовольствие на мировых рынках, что повлияет на возможность бедных стран приобрести продовольствия для своих граждан.

Это, в свою очередь, в определенной степени будет влиять и на цены в Украине, но ожидать дефицита продовольствия внутри страны не стоит,

– добавил Пендзин.

Как отмечает для 24 Канала руководитель аналитического отдела УКАБ Светлана Литвин, в этом году стоит ожидать, что себестоимость производства основных сельскохозяйственных культур возрастет. Речь идет о диапазоне до почти 20%, а наибольший рост ожидается для кукурузы – ориентировочно 17%.

Светлана Литвин, руководитель аналитического отдела УКАБ Среди ключевых факторов подорожания: топливо, удобрения, средства защиты растений, аренда земли и расходы на персонал. В частности, дизель за год вырос в цене примерно на 67%, что существенно повлияло на себестоимость во всех отраслях. Но здесь стоит учесть, что часть аграриев имели заранее купленное топливо.

Кроме того, еще один рост расходов – удобрения. Как говорит Литвин, здесь подорожание может достичь и до 29%. Она добавляет, что это все из-за азотных удобрений, стоимость которых существенно выросла из-за событий на Ближнем Востоке.

Кроме того, стоит упомянуть и о средствах для защиты растений. Хоть они растут не так быстро, но все же добавили к стоимости на 5% в среднем.

От чего зависит мировая цена агропродукции и как формируется в Украине?

В разговоре с 24 Каналом заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал, что если говорить об агропродукции, в частности основные агрокультуры, как кукуруза и пшеница, то их цена напрямую не зависит от ситуации в Украине.

Как объясняет Марчук, украинская агропродукция привязана к международным рынкам, а потому цены на зерновые и масличные культуры формируются глобально.

В то же время наблюдается, что несмотря на трудности с затратами во время посевной кампании в этом году, в Украине остаются немалые переходящие остатки с прошлого сезона из-за уменьшения экспортного потенциала, в частности на рынки Азии и Африки, в результате постоянных ударов по портовой инфраструктуре.

Денис Марчук, заместитель председателя ВАР Поэтому в этом сезоне мы можем выйти на высокие переходящие остатки, которые могут превысить 10 миллионов тонн. Это большие объемы, а соответственно, они будут давить на новую цену, которая будет формироваться в период сбора урожая, потому что фактически склады еще будут частично заполнены, а логистика загружена.

Поэтому Марчук отмечает: говорить, что себестоимость производства агропродукции выросла и, автоматически, после этого вырастет цена на нее, нельзя.

Впрочем, он добавляет, что в этой ситуации важно разделять агропродукцию, которая идет на международные рынки, и ту, которая выращивается для нужд граждан Украины.

Какая сейчас стоимость кукурузы, пшеницы и других культур?

Интересно, что сейчас на рынке началась новая волна роста цен на агропродукцию, в частности на фуражную кукурузу в портах, сообщает "АПК-Информ". Основной причиной такого роста является то, что турецкая сторона установила квоты на импорт 3 миллионов тонн кукурузы в размере 5%.

Например, на 23 апреля цена на кукурузу колебалась от 218 долларов до 222 долларов за тонну, в частности в портах Большой Одессы – 216 – 224 долларов за тонну, а в Дунайских портах – 215 – 221 доллар за тонну. По данным Grain Trade, цена составляет 10 700 гривен за тонну (CPT терминал).

Зато по данным сайта Kurkul, по состоянию на 23 апреля, пшеница стоила от 209 од 217 долларов за тонну, то есть ориентировочно от 9 000 гривен до 10 400 гривен за тонну. Впрочем, данные Grain Trade свидетельствуют, что пшеница 2 класс стоит 10 952 гривны за тонну (СРТ терминал), 3 класс – 10 836 гривен, а 4 класс – 10 370 гривен.

Соя зато стоила 20 000 гривен за тонну, а без ГМО – 21 350 гривен за тонну. А ячмень пивоваренный – 11 000 гривен за тонну.

Справка! Фуражная кукуруза или фуражная пшеница – это культуры, которые используют не для пищевых продуктов, а как корм для животных.

Как свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, международные цены на пшеницу выросли на 4,3%. Зато мировые цены на кукурузу выросли лишь на 0,9%. Цены на ячмень также выросли. Но индекс цен на весь рис снизился на 3% в марте 2026 года.

Всего на мировом рынке американская озимая пшеница сейчас стоит от 250 до 253 долларов за тонну (FOB), а пшеница с происхождением из Балтийского моря торгуется ближе к 238 – 240 долларам за тонну, по данным AgroLatam. Зато кукуруза – ориентировочно 211 долларов за тонну (FOB США), говорится на официальном сайте Министерства сельского хозяйства, рыболовства и лесничества Австралии.

Обратите внимание! Разница между CPT и FOB в том, что СРТ – это товар, который только доставляют до точки и не обязательно грузят на судно, а FOB – это товар уже на судне.

Как рост агропродукции отразится на ценах в супермаркетах?

По словам Дениса Марчука, цены на логистику уже привели к росту на продукты питания в значительной степени внутри страны.

Считаю, что общая затратность через логистические расходы, в том числе подорожание цен на топливо, или через производственные процессы, может достигать до 10%,

– говорит заместитель председателя ВАР.

Зато аналитик УКАБ Максим Гопка в разговоре с 24 Каналом классифицировал различные категории продуктов питания в соответствии с влиянием на них роста себестоимости производства в агросекторе.

Молочные продукты

На дополнительные расходы себестоимости производства молочных продуктов повлияло отключение света. Как и производители молока, так и переработчики активно использовали дополнительные мощности для поддержания производственных процессов.

Максим Гопка, аналитик УКАБ В то же время за счет конъюнктурных изменений и увеличения предложения мировые цены на молочные продукты зимой снизились. В некоторой степени это замещалось за счет дополнительных расходов. Поэтому имели ситуацию, когда расходы для переработчиков выросли, цены закупочные на сырое молоко снизились. Такая ситуация позволила несколько удержать цены для конечного потребителя.

Впрочем, молочная продукция почувствует рост себестоимости из-за изменения стоимости горючего, потому что для украинского рынка типичным является сбор молока в хозяйствах и у населения, иногда с расстояний до 100 километров.

Мясная продукция

Для такой продукции основной фактор, который играет большую роль в себестоимости, – это стоимость кормов. Сейчас можно отметить, что расходы на корма не сильно выросли по сравнению с прошлым годом, однако существуют дополнительные расходы в логистике, перебои с электроэнергией, говорит Гопка.

На сегодня предложение мяса на рынке является стабильным и цены на мясо выросли после Пасхи в среднем на 5%, что связано с увеличением сезонного спроса и логистическими затратами для конечного потребителя,

– пояснил аналитик УКАБ.

Овощи и фрукты

Изменения скажутся и в этом сегменте, прежде всего это коснулось импортных фруктов и овощей, ведь они проходят самый длинный логистический маршрут. В целом ситуация с овощами существенно не изменилась с начала весны, ведь предложение от украинских производителей пока поступает не в больших объемах.

Увеличение украинского предложения начнется с середины мая, цены в этот период постепенно начнут снижаться,

– отметил Максим.

Однако существует риск ухудшения погоды и температурных колебаний в мае, что может привести к увеличению себестоимости производства в тепличных комбинатах и тогда средние цены на овощи не быстро просядут.